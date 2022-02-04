«Реал» готов заплатить € 45 млн за 15-летнего вундеркинда «Палмейраса»

По информации источника, «сливочные» готовы заплатить до € 45 млн за переход юного футболиста. Трансфер может состояться лишь летом 2024 года, когда форварду исполнится 18 лет.

Нынешним летом игрок должен подписать первый профессиональный контракт с «Палмейрасом». Соглашение будет рассчитано до 2025 года. Отмечается, что боссы бразильского клуба хотят прописать сумму отступных за Эндрика в размере € 100 млн.

Ранее сообщалось, что за юным бразильцем следят «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и другие клубы.