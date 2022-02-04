«Бетис» разгромил на выезде «Реал Сосьедад» и вышел в полуфинал Кубка Испании
Сегодня, 3 февраля, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках ¼ финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» принимал «Бетис».
Сегодня, 3 февраля, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках ¼ финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» принимал «Бетис».
Гости одержали разгромную победу — 4:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился форвард Хуанми, ему ассистировал Вильям Карвалью. На 57-й минуте Хуанми оформил дубль, голевой пас на счету Алекса Морено.
На 83-й минуте нападающий Виллиан Жозе реализовал пенальти в ворота «Реала Сосьедад». На 87-й минуте забил форвард «Бетиса» Айтор Руибаль, результативную передачу сделал Виктор Руис.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мунуэра. Ему помогали ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери — Иван Муньос Перес.
Таким образом, «Бетис» вышел в полуфинал Кубка Испании, а «Реал Сосьедад» завершил участие в турнире.