«Атлетик» выбил «Реал» из Кубка Испании, забив за минуту до конца основного времени

Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0, вследствие чего «королевский клуб» завершил участие на турнире.

Единственный гол в матче был забит на 89-й минуте — отличился 26-летний испанский вингер «Атлетика» Алехандро Беренгер.

Полуфинальные пары будут определены позднее с помощью жеребьёвки.

Напомним, ранее на этой стадии «Бетис» на выезде разгромил «Реал Сосьедад» (4:0), «Валенсия» победила «Кадис» (2:1), а «Мальорка» уступила «Райо Вальекано» (0:1).