От лидеров «Астаны» до Вагнера Лава. Топ-5 легионеров, которые покинули КПЛ

Вингер сборной Армении на протяжении всего прошлого сезона мог покинуть «Астану», но в итоге доиграл до конца, хотя его прощание с Казахстаном получилось смазанным. Поражение от «Кайрата», жест в сторону болельщиков и дисквалификация.
Но в общем масштабе, Барсегян на протяжении последних сезонов выглядел одним из самых ярких легионеров КПЛ. Высокая результативность, зрелищная игра, много эмоций, узнаваемый образ и стиль (он выделялся даже бутсами).
При этом Барсегян исправно подтверждал свой уровень и в сборной Армении, что говорило о его качествах. Переезд в Европу состоялся этой зимой, из нескольких вариантов Тигран выбрал словацкий «Слован», который ныне тренирует экс-наставник «Кайрата» Владимир Вайсс.
Столь именитых легионеров в нашей футбольной среде было немного. За плечами сербского латераля были чемпионат мира, «Боруссия Дортмунд» и Ла Лига. Перебравшись в КПЛ, Рукавина показал себя профессионалом с большой буквы и закрыл в «Астане» позицию правого защитника на несколько лет. Показательно, что Тони, уже будучи игроком столичного клуба, вызывался и был задействован в матчах сборной Сербии. За несколько сезонов он вошел в историю «Астаны» не только как отличный игрок, но и как личность.
За полтора года Вагнер вернул «Кайрату» чемпионский титул, вышел с клубом впервые в истории в групповой этап еврокубков и отметился 47 результативными действиями в 57 матчах. Это был небольшой бразильский карнавал в Алматы. В 37 лет Вагнер показал, что способен быть не просто полезным, а настоящим лидером команды на поле. И теперь уже сложно сказать, кто был ярче из последних именитых звезд алматинского клуба — Вагнер Лав или Андрей Аршавин. Но и тот, и другой по-настоящему украсили серые будни КПЛ.
Ганский опорник с паспортом Таджикистана вернулся в КПЛ после не совсем удачной командировки в польскую «Вислу». Его трансфер прошлым летом придал «Шахтеру» необходимый импульс и объем в центральной оси. Мавутор стал одним из ключевых игроков в достаточно успешной еврокампании карагандинского клуба, отыграв все шесть матчей в квалификации Лиги конференций.
Поэтому неудивительно, что болельщики «Шахтера» оказались крайне разочарованы уходом Мавутора, который не продлил контракт и уехал в экзотический чемпионат Малайзии.
Французский вингер еще не окончательно распрощался с КПЛ, пока он лишь свободный агент и рассматривает варианты, но его переезд в другой чемпионат более вероятен. Манзорро, безусловно, ни разу не Вагнер и даже не Барсегян, но его игровой стиль выгодно отличался, и столь нестандартных легионеров в нашем чемпионате не так много. За три сезона в КПЛ француз выдал отличный год с «Иртышом», а затем помог «Тоболу» добраться до чемпионского титула. Элегантные голы, техническая оснащенность и сильная футбольная школа — именно этим Манзорро запомнился в Казахстане.