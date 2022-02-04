От лидеров «Астаны» до Вагнера Лава. Топ-5 легионеров, которые покинули КПЛ

Тигран Барсегян

Вингер сборной Армении на протяжении всего прошлого сезона мог покинуть «Астану», но в итоге доиграл до конца, хотя его прощание с Казахстаном получилось смазанным. Поражение от «Кайрата», жест в сторону болельщиков и дисквалификация.

Но в общем масштабе, Барсегян на протяжении последних сезонов выглядел одним из самых ярких легионеров КПЛ. Высокая результативность, зрелищная игра, много эмоций, узнаваемый образ и стиль (он выделялся даже бутсами).

При этом Барсегян исправно подтверждал свой уровень и в сборной Армении, что говорило о его качествах. Переезд в Европу состоялся этой зимой, из нескольких вариантов Тигран выбрал словацкий «Слован», который ныне тренирует экс-наставник «Кайрата» Владимир Вайсс.

Антонио Рукавина

Столь именитых легионеров в нашей футбольной среде было немного. За плечами сербского латераля были чемпионат мира, «Боруссия Дортмунд» и Ла Лига. Перебравшись в КПЛ, Рукавина показал себя профессионалом с большой буквы и закрыл в «Астане» позицию правого защитника на несколько лет. Показательно, что Тони, уже будучи игроком столичного клуба, вызывался и был задействован в матчах сборной Сербии. За несколько сезонов он вошел в историю «Астаны» не только как отличный игрок, но и как личность.

Вагнер Лав

За полтора года Вагнер вернул «Кайрату» чемпионский титул, вышел с клубом впервые в истории в групповой этап еврокубков и отметился 47 результативными действиями в 57 матчах. Это был небольшой бразильский карнавал в Алматы. В 37 лет Вагнер показал, что способен быть не просто полезным, а настоящим лидером команды на поле. И теперь уже сложно сказать, кто был ярче из последних именитых звезд алматинского клуба — Вагнер Лав или Андрей Аршавин. Но и тот, и другой по-настоящему украсили серые будни КПЛ.

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Дэвид Мавутор

Ганский опорник с паспортом Таджикистана вернулся в КПЛ после не совсем удачной командировки в польскую «Вислу». Его трансфер прошлым летом придал «Шахтеру» необходимый импульс и объем в центральной оси. Мавутор стал одним из ключевых игроков в достаточно успешной еврокампании карагандинского клуба, отыграв все шесть матчей в квалификации Лиги конференций.

Поэтому неудивительно, что болельщики «Шахтера» оказались крайне разочарованы уходом Мавутора, который не продлил контракт и уехал в экзотический чемпионат Малайзии.

Жереми Манзорро