Наставник «Монако» объяснил отсутствие Головина на тренировках команды

«На сегодняшний день Головин болен. Я не знаю, какой именно у него диагноз. Вскоре он будет сдавать тест на коронавирус», — приводит слова Клемана Madein Foot.

Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.