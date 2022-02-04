Наставник «Монако» объяснил отсутствие Головина на тренировках команды
Главный тренер «Монако» Филипп Клеман сообщил, что российский полузащитник монегасков Александр Головин заболел.
Главный тренер «Монако» Филипп Клеман сообщил, что российский полузащитник монегасков Александр Головин заболел.
«На сегодняшний день Головин болен. Я не знаю, какой именно у него диагноз. Вскоре он будет сдавать тест на коронавирус», — приводит слова Клемана Madein Foot.
Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.
Напомним, 31 января Головин вышел на поле в матче ⅛ финала Кубка Франции с «Лансом». Для 25-летнего россиянина это первое появление на поле в 2022 году. Полузащитник с конца декабря прошлого года восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, пропустив три матча монегасков.