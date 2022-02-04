Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Бохум
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Леванте
Футбол. Зарубежный
5.02
Эльче
Алавес
Футбол. Зарубежный
5.02
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
5.02
Арминия
Боруссия М
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
13Олимпийские объекты Пекина-2022
13:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Наставник «Монако» объяснил отсутствие Головина на тренировках команды

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман сообщил, что российский полузащитник монегасков Александр Головин заболел.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«На сегодняшний день Головин болен. Я не знаю, какой именно у него диагноз. Вскоре он будет сдавать тест на коронавирус», — приводит слова Клемана Madein Foot.

Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.

Напомним, 31 января Головин вышел на поле в матче ⅛ финала Кубка Франции с «Лансом». Для 25-летнего россиянина это первое появление на поле в 2022 году. Полузащитник с конца декабря прошлого года восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, пропустив три матча монегасков.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь