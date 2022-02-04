Агент Миранчука назвал главную причину срыва перехода полузащитника в «Лацио»

«Вариант с римлянами возник уже ближе к концу трансферного окна. Клубы тоже обсуждали аренду с правом выкупа. Как раз в матче “Лацио” и “Аталанты” Алексей получил травму задней поверхности бедра. Восстановление займёт несколько недель, и из-за этого на адаптацию ушло бы слишком много времени. Поэтому вариант с арендой в римский клуб Алексей тоже посчитал рискованным. Но это не главная причина, по которой переход не состоялся.



Главная причина заключается в том, что “Аталанта” не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него. В этом плане “Аталанта” и игрок совпали в своих взглядах. Хотя спортивный директор римлян хотел осуществить сделку. Президенты клубов находятся в хороших отношениях. Поэтому, если бы “Аталанта” хотела избавиться от Миранчука, о переходе бы договорились. В “Лацио” с уважением отнеслись к решению “Аталанты”, — рассказал Шпинёв в эксклюзивном интервью корреспонденту “Чемпионата” Андрею Панкову.