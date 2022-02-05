Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Эльче
Алавес
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:15
Мальорка
Кадис
Футбол. Зарубежный
4.02
Марсель
Анже
52
Футбол. Зарубежный
4.02
Хетафе
Леванте
30
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
4.02
Герта
Бохум
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Райо Вальекано
Все события
Фоторепортажи
20Интервью на удочку, улыбки под маской и строгая охрана: первые российские спортсмены отправились на Олимпиаду
20Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
07:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти проиграл «Мидлсбро»

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти уступили «Мидлсбро» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед
МидлсброЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

Основное время встречи в Манчестере завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Джейдон Санчо (25-я минута), сравнял счет полузащитник «Мидлсбро» Мэтт Крукс (64). На 20-й минуте манкунианцы получили право пробить 11-метровый, однако 36-летний форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду отправил мяч мимо ворот.

В дополнительное время команды голов не забили. По пенальти «Мидлсбро» победил со счетом 8:7. Единственным игроком, который не смог реализовать 11-метровый в послематчевой серии, стал Энтони Эланга.

Соперник «Мидлсбро» в следующем раунде определится по итогам жеребьевки.

 Топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь