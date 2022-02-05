«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти проиграл «Мидлсбро»

Основное время встречи в Манчестере завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Джейдон Санчо (25-я минута), сравнял счет полузащитник «Мидлсбро» Мэтт Крукс (64). На 20-й минуте манкунианцы получили право пробить 11-метровый, однако 36-летний форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду отправил мяч мимо ворот.

В дополнительное время команды голов не забили. По пенальти «Мидлсбро» победил со счетом 8:7. Единственным игроком, который не смог реализовать 11-метровый в послематчевой серии, стал Энтони Эланга.