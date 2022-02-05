«Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»: гол гостей засчитан верно. ВАР правильно не вмешался

В том эпизоде Мэтт Крукс сравнял счет, получив передачу от Данкана Уотмора. А тот, в свою очередь, по мнению игроков «МЮ», перед этим нарушил правила, сыграв в мяч рукой.

Но дело в том, что Уотмор сначала сыграл в мяч правой ногой, пытаясь обработать его, потом действительно произошел контакт с левой рукой, но он был случайным, а не умышленным.

Во-вторых, не сам Уотмор сразу после этого отправил мяч в сетку — он сделал передачу партнеру, и уже тот отметился голом.

Видеоассистенты в такой ситуации правильно не вмешались, взятие ворот было засчитано. В итоге «МЮ» проиграл в серии пенальти, и возник скандал. Но претензии хозяева поля должны предъявлять не судьям, а тем, кто утвердил правила, действующие в сезоне-2021/22.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BcMQ4wC4AjU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.