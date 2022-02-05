Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Эльче
Алавес
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:15
Мальорка
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Севилья
Футбол. Зарубежный
4.02
Марсель
Анже
52
Футбол. Зарубежный
4.02
Хетафе
Леванте
30
Футбол. Зарубежный
4.02
Герта
Бохум
11
Все события
Фоторепортажи
14Москвина в великолепной форме: Поздняков и Задорина открыли центр экипировки для Олимпиады в Пекине
14Самые сексуальные девушки Олимпиады
09:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»: гол гостей засчитан верно. ВАР правильно не вмешался

На 64-й минуте матча 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» (1:1, пенальти — 7:8) арбитр Антони Тэйлор принял верное решение и в соответствии с существующими правилами игры засчитал гол гостей.

Манчестер Юнайтед
МидлсброЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Эфир "Матч ТВ"

В том эпизоде Мэтт Крукс сравнял счет, получив передачу от Данкана Уотмора. А тот, в свою очередь, по мнению игроков «МЮ», перед этим нарушил правила, сыграв в мяч рукой.

Но дело в том, что Уотмор сначала сыграл в мяч правой ногой, пытаясь обработать его, потом действительно произошел контакт с левой рукой, но он был случайным, а не умышленным.

Источник: Эфир "Матч ТВ"

Во-вторых, не сам Уотмор сразу после этого отправил мяч в сетку — он сделал передачу партнеру, и уже тот отметился голом.

Видеоассистенты в такой ситуации правильно не вмешались, взятие ворот было засчитано. В итоге «МЮ» проиграл в серии пенальти, и возник скандал. Но претензии хозяева поля должны предъявлять не судьям, а тем, кто утвердил правила, действующие в сезоне-2021/22.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор: Александр Бобров

 Россия — чемпион по переходам спортсменов в другие страны. Кто перед Олимпиадой в Пекине менял гражданство?
Назван неожиданный продукт для похудения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь