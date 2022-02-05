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15:26 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер футбольного клуба «Челси» Тухель заразился коронавирусом

Тренер находится на самоизоляции, к команде он присоединится в ОАЭ, где пройдет клубный чемпионат мира.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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ТАСС, 5 февраля. Тест на коронавирус главного тренера английского футбольного клуба «Челси» Томаса Тухеля дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Немецкий наставник отправится на самоизоляцию, к клубу он должен присоединиться в ОАЭ, где пройдет клубный чемпионат мира с участием «Челси».

Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года и привел лондонский клуб к победе в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Международная федерация футбола признала его лучшим тренером по итогам прошлого года.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 47 очков в 24 матчах. Отрыв от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 10 очков, у команды из Манчестера есть игра в запасе. Также «Челси» вышел в финал Кубка английской лиги, где сыграет с «Ливерпулем», и в ⅛ финала Лиги чемпионов, где встретится с французским «Лиллем».

Клубный чемпионат мира по футболу стартовал 3 февраля. Матчи турнира, который завершится 12 февраля, проходят в ОАЭ на стадионах «Мохаммед бин Зайед» и «Аль-Нахайян». Планируется, что предстоящий розыгрыш клубного чемпионата мира станет последним в нынешнем формате.

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