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19:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Челси» обыграл «Плимут» в матче 1/16 финала Кубка Англии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Лондонский «Челси» в дополнительное время обыграл «Плимут» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Сесар Аспиликуэта (41-я минута) и Маркос Алонсо (105+1). У гостей мяч забил Макаулей Гиллесфи (8).

В другом матче лондонский «Вест Хэм Юнайтед» в дополнительное время одержал победу над «Киддерминстером» — 2:1.

Соперники «Челси» и «Вест Хэма» по ⅛ финала Кубка Англии станут известны по итогам жеребьевки.

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