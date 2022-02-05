«Челси» обыграл «Плимут» в матче 1/16 финала Кубка Англии
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Лондонский «Челси» в дополнительное время обыграл «Плимут» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Лондонский «Челси» в дополнительное время обыграл «Плимут» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Сесар Аспиликуэта (41-я минута) и Маркос Алонсо (105+1). У гостей мяч забил Макаулей Гиллесфи (8).
В другом матче лондонский «Вест Хэм Юнайтед» в дополнительное время одержал победу над «Киддерминстером» — 2:1.
Соперники «Челси» и «Вест Хэма» по ⅛ финала Кубка Англии станут известны по итогам жеребьевки.