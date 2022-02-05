«Челси» обыграл «Плимут» в матче 1/16 финала Кубка Англии

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Сесар Аспиликуэта (41-я минута) и Маркос Алонсо (105+1). У гостей мяч забил Макаулей Гиллесфи (8).

В другом матче лондонский «Вест Хэм Юнайтед» в дополнительное время одержал победу над «Киддерминстером» — 2:1.