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21:05 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ решил судьбу легионера и подписал новичка

Уральский «Акжайык» продлил контракт с грузинским форвардом Лукой Имнадзе, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Имнадзе перешел в «Акжайык» в июле прошлого года. В составе уральского клуба он 13 матчей (семь в КПЛ и шесть в Кубке), в которых забил два гола (1+1).

Ранее 24-летний игрок выступал за азербайджанский «Сабаил» и грузинские «Самтредиу», «Рустави» и «Колхети Поти». Кроме того, Имнадзе играл за молодежные сборные Грузии.

Также «Акжайык» объявил о подписании нападающего сборной Беларуси Антона Сороки. Ранее 29-летний футболист выступал в РПЛ за казанский «Рубин», белорусские БАТЭ, «Городею» и «Неман», а также бельгийский «Спортинг Локерен».

За сборную Беларуси провел 17 матчей и забил шесть голов.

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