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22:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Жиру принес «Милану» победу над «Интером» в миланском дерби

«Милан» победил «Интер» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Интер
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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«Интер» открыл счет на 38-й минуте. Отличился Иван Перишич. Во втором тайме номинальные гости не только отыгрались, но и вышли вперед. Оливье Жиру сравнял счет на 75-й минуте. Он же на 78-й минуте забил победный мяч. В концовке у «Милана» был удален Тео Эрнандес.

«Милан» набрал 52 очка. На данный момент команда занимает второе место в серии А. У «Интера» на очко больше. Он остался на первой позиции.

В следующем сезоне «Интер» на выезде сыграет с «Наполи», а «Милан» примет «Сампдорию».

Интер
1:2
Первый тайм: 1:0
Милан
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