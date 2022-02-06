«Я уверен, он принесет нам пользу». Как сложился дебют для Чалова в Швейцарии

Сегодня в матче швейцарской Суперлиги за «Базель» дебютировал Федор Чалов. Форвард ЦСКА, уехавший в аренду, провел на поле почти весь матч.

Накануне встречи главный тренер «Базеля» Патрик Рамен заявил, что Чалов находится в хорошей форме. «Мы общаемся с Чаловым на английском языке. Он веселый парень, команда хорошо его приняла. Зимой он провел тренировочные сборы с ЦСКА и поэтому готов играть уже сейчас», — сказал Рамен.

В игре против «Сьона» Чалов появился на поле с первых минут. С этим россиянина поздравил официальный аккаунт «Базеля» в Twitter. «Поздравляем с дебютом, Федор Чалов», — говорится в сообщении. Символично, что именно Федор сделал первое касание в этой встрече, разыграв мяч с центра поля.

На 17-й минуте Чалов здорово открылся в чужой штрафной, но пас от Валентина Штокера получился слишком сильным. Россиянин не смог обработать мяч, хотя позиция для того, чтобы принять или пробить в касание, была неплохая.

К тому моменту «Сьон» уже открыл счет. Правда, «Базель» усилиями все того же Штокера и Дана Ндойе не только отыгрался, но и вышел вперед. Причем Федор косвенно поучаствовал во втором голе: он открылся в чужой штрафной и стянул на себя внимание защитника. На прострел с левого фланга откликнулся Ндойе, сместившийся в центр.

«Чалов много бегал и оказывал давление на оборону гостей», — похвалил россиянина журналист Тильман Паулс (Tages-Anzeiger). Незадолго до перерыва Чалов ошибся в передаче и, пытаясь сорвать быструю атаку соперника, заработал желтую карточку.

Во втором тайме Федор немного потерялся. Но вряд ли его можно за это ругать, ведь он перешел в «Базель» всего пять дней назад. Чалову нужно время на то, чтобы привыкнуть к новой команде.

Тем не менее Федор мог забить и сам. На 78-й минуте он здорово поборолся за мяч, вышел на оперативный простор и нанес удар, который накрыл защитник. Справа от Чалова, кстати, открывался его партнер по атаке, но россиянин немного пожадничал. Кроме того, в одном из эпизодов он попал в штангу.

На 90-й минуте Федора заменили. Сама игра закончилась вничью — 3:3. Журналист Тильман Паулс в обзоре матча назвал дебют Чалова «не слишком заметным».

По данным SofaScore, за 89 минут, проведенных на поле, Федор совершил 32 касания, отдал 12 точных пасов из 20 (60%), в том числе две из двух длинных передач. Также на счету Федора одна ключевая передача, 37% выигранных единоборств (3 из 8), 15 потерь мяча и два отбора.

«Если честно, я сегодня был немного удивлен. Думал, что Федор Чалов намного выше», — отметил один из болельщиков «Базеля» в Twitter.