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01:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голы Месси и Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Лилль»

«ПСЖ» в матче 23-го тура чемпионата Франции обыграл «Лилль» со счетом 5:1.

Лилль
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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В составе парижан дубль оформил Данилу, еще по одному голу забили Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Пренсел Кимпембе. У хозяев отличился Свен Ботман.

После этого матча «ПСЖ» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, «Лилль» с 32 очками — на 11-й строчке.

Лилль
1:5
Первый тайм: 1:3
ПСЖ
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