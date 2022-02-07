Голы Месси и Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Лилль»

В составе парижан дубль оформил Данилу, еще по одному голу забили Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Пренсел Кимпембе. У хозяев отличился Свен Ботман.

После этого матча «ПСЖ» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, «Лилль» с 32 очками — на 11-й строчке.