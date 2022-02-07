«Барселона» уничтожила «Атлетико», в Ноттингеме фанат напал на футболистов, Тил — лучший бомбардир чемпионата Нидерландов

Испания: шоу Дани Алвеса, Эмери остановил «Бетис»

Футбол Испания 2021/2022 Тур 23, 6.02.2022, 18:15 Барселона 4 Атлетико 2

Интерес к главному матчу воскресенья поднялся благодаря мощной трансферной кампании «Барселоны», но тем, кто хотел увидеть на поле «Камп Ноу» Обамеянга, пришлось набраться терпения. Габонец начал игру на скамейке запасных, а Хави выбрал схему с «ложной девяткой», совместив в атакующей тройке Феррана Торреса и Траоре. Но для начала сработали тактические сюрпризы Диего Симеоне, который неожиданно отправил направо Феррейру-Карраско, а тот, поменявшись позициями с Суаресом, забил с передачи уругвайца.

Интересно, у скольких скептиков в этот момент мелькнула мысль, что Хави пока не готов к большим матчам? Только раздумья получились недолгими, потому что очередная позиционная атака сине-гранатовых завершилась шедевром за авторством выступившего в роли ассистента Дани Алвеса и Жорди Альбы. Бесспорно, удар получился не идеальным с технической точки зрения, только это придало попавшему в дальний верхний угол мячу невероятную траекторию.

Кроме того, два ветерана словно передали привет из славного прошлого, повторив собственное празднование десятилетней давности. А потом все увидели будущее «Барселоны», когда Траоре в фирменном стиле ушел от защитника к линии поля и выдал навес на голову Гави. То, что 173-сантиметровый юноша забил со «второго этажа», конечно, круто, только как быть с беспомощностью мадридской обороны? Это, впрочем, никакое не откровение, а привычная картина постчемпионского сезона «Атлетико». И расстрел ворот гостей в исполнении Араухо — системная проблема «матрасников».

Это же совершенно нетипичные вещи для команды Симеоне, и нонсенс, когда Жоау Феликс не добегает за забившим четвертый гол Дани Алвесом. Осталось понять, превратятся ли в систему концерты, подобные устроенному «Барселоной» в воскресенье? Для сине-гранатовых, которые выбили соперника из лигочемпионского квартета, даже хорошо, что все сложилось не совсем идеально. Если бы забил еще и Обамеянг, сменивший удостоившегося овации Траоре, могла возникнуть ложная иллюзия волшебного преображения.

А так были и пропущенный гол от Суареса, который на некогда родном стадионе прервал худшую в карьере серию из восьми безголевых матчей, и удаление Дани Алвеса, по неосторожности попавшего шипами в ногу Феррейре-Карраско. Один из помощников Хави в итоге докричался до красной карточки, сам главный тренер — до желтой, только победителей, как известно, не судят. Сегодня день крутой «Барсы», без которой ла лига не может быть настоящей.

Футбол Испания 2021/2022 Тур 23, 6.02.2022, 20:30 Бетис 0 Вильярреал 2

Соперник «Зенита» в плей-офф Лиги Европы сейчас в сумасшедшей форме. В середине недели «Бетис» в гостевом кубковом матче уничтожил крепкий «Реал Сосьедад» (4:0). Однако в воскресенье был день «Вильярреала». Унаи Эмери воспользовался тем, что у его команды было больше времени на подготовку, и более свежие «подводники» не только нейтрализовали андалусийскую атаку, но и в первом тайме выжали максимум из стандартного положения у чужих ворот.

«Бетису» еще повезло, что сразу после перерыва гол Чуквуэзе отменили из-за небольшого офсайда. Однако следующее вмешательство ВАР — когда мяч после удара Борхи Иглесиаса попал в локоть Орье — привело в гнев трибуны «Бенито Вильямарин». Отправившийся к монитору арбитр убедился, что пенальти случившееся не заслуживает, и отменил первоначальное решение, и уже в концовке эффектным выстрелом в «девятку» «Бетис» добил Капу. Для сохранившей за собой третье место команды Мануэля Пеллегрини это первое поражение со 2 января.

Футбол Испания 2021/2022 Тур 23, 6.02.2022, 23:00 Реал 1 Гранада 0

Беда не приходит одна, и кроме вылета из Кубка Испании «Реал» еще и лишился Бензема, а без своего снайпера и без Винисиуса Жуниора у сливочных в атаке мало что получалось. Речь о завершении, так как в первом тайме были и удары с нескольких метров, и срезка защитника «Гранады» в перекладину собственных ворот. Гости же загружала зону стареющего Марселу или пытались проникнуть в штрафную через центр, нагружая серьезной работой Куртуа.

Но если преследующая сливочных «Севилья» накануне не забила даже с пенальти, то команда Карло Анчелотти в сложных ситуациях умеет выжимать результат вполне себе в традициях Зинедина Зидана. На этот раз решающим оказался фирменный дальний удар Асенсио. Этот успех «Реала» точно не сравнить с яркой игрой «Барсы», однако результат все перевешивает, а отрыв Мадрида от второго места вырос до шести очков.

Англия: у «Энфилда» новый любимчик

Кубок Англии. 1/16 финала

«Ливерпуль» — «Кардифф Сити» — 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Диогу Жота, 53, 2:0 — Минамино, 68, 3:0 — Эллиотт, 76, 3:1 — Колуилл, 80.

Вечером красная часть Ливерпуля сосредоточила внимание на противостоянии Салаха и Мане в финале Кубка Африки, а днем команда Юргена Клоппа успешно преодолела очередной кубковый барьер. «Кардифф» справлялся с атаками хозяев весь первый тайм, но в начале второго дрогнул, когда соперник предъявил свои традиционные козыри. Речь о таланте Александра-Арнольда, который после навеса со штрафного сделал 15-й в сезоне ассист, и умении невысокого Диогу Жоты забивать головой.

Еще два прекрасных мгновения «Энфилду» подарили джокеры. Новичок Луис Диас организовал гол Минамино, а лечившийся несколько месяцев Эллиот эффектно пробил с разворота. Правда, за своего нового любимца Диаса болельщики успели испугаться, однако тревога оказалась ложной, так как наступивший ему на колено шипами соперник не нанес колумбийцу серьезной травмы.

«Ноттингем Форест» — «Лестер» — 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 — Цинкернагель, 23, 2:0 — Джонсон, 24, 3:0 — Уорралл, 32, 3:1 — Ихеаначо, 40, 4:1 — Спенс, 61.

Еще одна игра дня оказалась в центре внимания из-за дикого скандала. Видимо, у одного из фанатов «Лестера» что-то перемкнуло в голове, и он напал на футболистов «Ноттингема», когда те праздновали взятие ворот.

Болельщика скрутили стюарды, после чего он был передан в руки полиции, которая не зря тревожилась перед игрой восемь лет не пересекавшихся соперников. В результате ряд инцидентов с поклонниками «лис» был зафиксирован до матча на улицах города.

Впрочем, нельзя обойти стороной и футбол, ведь «Ноттингем» снова показал отличную игру и вслед за «Арсеналом» выбил из турнира действующего обладателя Кубка Англии. Это лишь третий случай в истории, когда команда с таким статусом вылетает в новом розыгрыше после крупного поражения, причем предыдущие фиаско пришлись на давние времена — 1906-й и 1960-й годы.

Италия: «Ювентус» вытеснил «Аталанту» с четвертого места

Футбол Италия 2021/2022 Тур 24, 6.02.2022, 14:30 Аталанта 1 Кальяри 2

Состав «Аталанты», в котором не было травмированного Алексея Миранчука, стабилизировался после вспышки коронавируса. Тем не менее, бергамаски проиграли дома аутсайдеру.

К успеху «Кальяри», казалось, не было никаких предпосылок. Даже после удачного отскока на ногу открывшему счет Перейро и удаления голкипера хозяев Муссо казалось, что фаворит обязательно возьмет свое. Эти мысли лишь укрепила красивая комбинация Меле и Сапаты, после которой на добивании равновесие восстановил Паломино. Однако очередная атака хозяев захлебнулась, а встречный выпад с завершением Перейро получился образцовым.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZo0sWhMVKa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cagliari Calcio (@cagliaricalcio)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Аталанта» — одна из самых непредсказуемых команд в чемпионатах топ-5. С одной стороны, ей нет равных по числу забивавших футболистов (17 человек). С другой — подопечные Джан Пьеро Гасперини неприлично расточительны в домашних матчах. Они не побеждали на родной арене с 30 ноября, набрав в трех последних турах всего одно очко. С такими результатами финишировать в лигочемпионской четверке будет проблематично.

Футбол Италия 2021/2022 Тур 24, 6.02.2022, 17:00 Венеция 0 Наполи 2

Исход субботнего миланского дерби дал команде Лучано Спаллетти отличную возможность сократить отставание от первого места до минимума, и не побеждавшая с 14 декабря «Венеция» не стала непреодолимым препятствием.

Однако «Наполи» пришлось непросто, и поставить в тупик оборону соперника смог только Осимен. Для нигерийца, который пропустил несколько месяцев из-за перелома костей лица, это первый гол с середины октября. Если быть совсем точным, в Италии не видели точных ударов форварда 112 дней, и теперь в следующем туре «Наполи» в очном споре сразится с «Интером» за лидерство в серии А.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZpA7t9qHRL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZpA7t9qHRL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZpA7t9qHRL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от SSC Napoli (@officialsscnapoli)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Италия 2021/2022 Тур 24, 6.02.2022, 22:45 Ювентус 2 Верона 0

Запустивший процесс перестройки команды «Ювентус» вышел на игру с двумя новичками — Закарией и Влаховичем, и серб сразу стал любимцем туринских тиффози, эффектно перебросив вратаря после закидушки Дибалы. Так быстро — на 13-й минуте — он не забивал первый гол ни в одной команде, хотя нигде ожидание не затягивалось.

Показательно, что Массимилиано Аллегри нашел место как новому снайперу, так и Морате, выбрав расстановку 4−3−1−2. Идея сработала, а испанец еще и организовал гол Закарии, вспоров оборону идеальной передачей на нового одноклубника. В общем, новые лица — новая жизнь. Или скорее привычная, ведь «Старая синьора» наконец-то вернулась в зону Лиги чемпионов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZptXM2M18J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZptXM2M18J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZptXM2M18J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Германия: унижение Дортмунда

Футбол Германия 2021/2022 Тур 21, 6.02.2022, 17:30 Боруссия Д 2 Байер 5

Как и предполагалось, новичок «Байера» Азмун не попал в заявку на игру. А если бы не травма, в воротах леверкузенцев мог появиться Лунев, так как Градецки сдал положительный тест на коронавирус, и в центральном матче тура играл 23-летний Грилль. А так как мастеров в составе «Боруссии» хватает и в отсутствие Холанна, продержаться «сухим» вратарю удалось совсем недолго.

Однако проблем в игре Дортмунда было несоизмеримо больше, а первый пропущенный хозяевами гол — какое-то безумие. Все началось с обреза Загаду, после чего мяч отлетел в сетку от спешившего на подстраховку Аканджи. И это было только начала кошмара. Гол в контратаке, шикарный штрафной Андриха… Блестяще сыгравший «Байер» никогда не забивал в Дортмунде так много и теперь может задуматься о втором месте.

Франция: Месси забивает 18 лет

Футбол Франция 2021/2022 Тур 23, 6.02.2022, 22:45 Лилль 1 ПСЖ 5

Несмотря на уверенное лидерство, давление на парижский суперклуб — постоянная величина. Многочисленные источники продолжают сообщать о хандре с трудом адаптирующегося во Франции Месси, покидающий клуб по окончании сезона Маурисио Почеттино превратился в «хромую утку», а неделя началась с вылета из Кубка Франции. Однако в Лилле для «ПСЖ» все сложилось более, чем успешно, а выронивший мяч после прострела Грбич подарил первый гол Данилу Перейре.

Доннарумма, напротив, несколько раз спас гостей. Но в какой-то момент напряжение у его ворот достигло пика, и остановить удар Ботмана вратарю не удалось. Хотя все в этой атаке сделал исполнивший эффектное соло Бен Арфа, после чего трудно было поверить: 34-летний новичок «Лилля» оставался без работы с мая прошлого года и проводил лишь второй матч за действующих чемпионов Франции.

Мелькнула мысль, что это номер на зависть Месси. Но до перерыва аргентинец подачей с углового заставил Грбича допустить ошибку на выходе, что обернулось голом Кимпембе, забил сам изящным «черпачком» и со штрафного попал в перекладину. Есть первый гол Месси в 2022 году, и есть яркая победа, а единственной неприятностью стала травма Ди Марии.

Нидерланды: у Тила дубль в дерби

«Фейеноорд» — «Спарта» — 4:0 (2:0)

Голы: Кокджю, 4. Джаханбакш, 11. Тил, 50, 70.

Для «Фейеноорда», за который уже дебютировал Хендрикс, тур сложился практически идеально. Начиная с субботы, когда с ПСВ случилось невероятное. Команда из Эйндховена, открыв счет, не проигрывала на протяжении 138 матчей Эредивизи, а тут получила в ответ два мяча от АЗ (1:2). И, естественно, роттердамцы не упустили возможность до минимума сократить отставание от второго места, которое даст возможность летом стартовать в отборочных раундах Лиги чемпионов.

Существенный вклад в это внес отличившийся во втором туре подряд Тил. После дубля в дерби Роттердама арендованный у «Спартака» полузащитник с 13 мячами даже возглавил список лучших бомбардиров чемпионата, и это его личный рекорд. Прошлый раз Тил забил двузначное количество мячей (12) в сезоне-2018/19, после чего его и купили красно-белые.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZoxpKxoJcs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZoxpKxoJcs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZoxpKxoJcs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от OptaJohan (@optajohan)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я сказал себе, что не хочу ничего об этом говорить, — ответил Тил на вопрос о своем будущем. — У меня есть работодатели в Москве, и я не хочу, чтобы они слышали что-то, чего они не знают. Я не хочу никого обрадовать или разочаровать. Но сегодня определенно получился отличный матч».

Статистика дня

16 матчей составляет лучшая за одиннадцать лет победная серия «Порту» в чемпионате Португалии.

20 лет 205 дней — средний возраст «Валенсии», которая выставила самый молодой состав для текущего сезона в лигах топ-5.

58 мячей пропустил в 23 турах чемпионата Франции «Бордо». У жиродинцев худшая оборона в ведущих европейских чемпионатах этого сезона.