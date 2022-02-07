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11:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» уничтожила «Атлетико», в Ноттингеме фанат напал на футболистов, Тил — лучший бомбардир чемпионата Нидерландов

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Атлетико
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Бетис
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Реал
Гранада
Ливерпуль
Лестер
Кардифф Сити
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Источник: Reuters

Испания: шоу Дани Алвеса, Эмери остановил «Бетис»

Футбол

Испания 2021/2022
Тур 23, 6.02.2022, 18:15

Барселона4Атлетико2

Интерес к главному матчу воскресенья поднялся благодаря мощной трансферной кампании «Барселоны», но тем, кто хотел увидеть на поле «Камп Ноу» Обамеянга, пришлось набраться терпения. Габонец начал игру на скамейке запасных, а Хави выбрал схему с «ложной девяткой», совместив в атакующей тройке Феррана Торреса и Траоре. Но для начала сработали тактические сюрпризы Диего Симеоне, который неожиданно отправил направо Феррейру-Карраско, а тот, поменявшись позициями с Суаресом, забил с передачи уругвайца.

Интересно, у скольких скептиков в этот момент мелькнула мысль, что Хави пока не готов к большим матчам? Только раздумья получились недолгими, потому что очередная позиционная атака сине-гранатовых завершилась шедевром за авторством выступившего в роли ассистента Дани Алвеса и Жорди Альбы. Бесспорно, удар получился не идеальным с технической точки зрения, только это придало попавшему в дальний верхний угол мячу невероятную траекторию.

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Кроме того, два ветерана словно передали привет из славного прошлого, повторив собственное празднование десятилетней давности. А потом все увидели будущее «Барселоны», когда Траоре в фирменном стиле ушел от защитника к линии поля и выдал навес на голову Гави. То, что 173-сантиметровый юноша забил со «второго этажа», конечно, круто, только как быть с беспомощностью мадридской обороны? Это, впрочем, никакое не откровение, а привычная картина постчемпионского сезона «Атлетико». И расстрел ворот гостей в исполнении Араухо — системная проблема «матрасников».

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Это же совершенно нетипичные вещи для команды Симеоне, и нонсенс, когда Жоау Феликс не добегает за забившим четвертый гол Дани Алвесом. Осталось понять, превратятся ли в систему концерты, подобные устроенному «Барселоной» в воскресенье? Для сине-гранатовых, которые выбили соперника из лигочемпионского квартета, даже хорошо, что все сложилось не совсем идеально. Если бы забил еще и Обамеянг, сменивший удостоившегося овации Траоре, могла возникнуть ложная иллюзия волшебного преображения.

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А так были и пропущенный гол от Суареса, который на некогда родном стадионе прервал худшую в карьере серию из восьми безголевых матчей, и удаление Дани Алвеса, по неосторожности попавшего шипами в ногу Феррейре-Карраско. Один из помощников Хави в итоге докричался до красной карточки, сам главный тренер — до желтой, только победителей, как известно, не судят. Сегодня день крутой «Барсы», без которой ла лига не может быть настоящей.

Футбол

Испания 2021/2022
Тур 23, 6.02.2022, 20:30

Бетис0Вильярреал2

Соперник «Зенита» в плей-офф Лиги Европы сейчас в сумасшедшей форме. В середине недели «Бетис» в гостевом кубковом матче уничтожил крепкий «Реал Сосьедад» (4:0). Однако в воскресенье был день «Вильярреала». Унаи Эмери воспользовался тем, что у его команды было больше времени на подготовку, и более свежие «подводники» не только нейтрализовали андалусийскую атаку, но и в первом тайме выжали максимум из стандартного положения у чужих ворот.

«Бетису» еще повезло, что сразу после перерыва гол Чуквуэзе отменили из-за небольшого офсайда. Однако следующее вмешательство ВАР — когда мяч после удара Борхи Иглесиаса попал в локоть Орье — привело в гнев трибуны «Бенито Вильямарин». Отправившийся к монитору арбитр убедился, что пенальти случившееся не заслуживает, и отменил первоначальное решение, и уже в концовке эффектным выстрелом в «девятку» «Бетис» добил Капу. Для сохранившей за собой третье место команды Мануэля Пеллегрини это первое поражение со 2 января.

Футбол

Испания 2021/2022
Тур 23, 6.02.2022, 23:00

Реал1Гранада0

Беда не приходит одна, и кроме вылета из Кубка Испании «Реал» еще и лишился Бензема, а без своего снайпера и без Винисиуса Жуниора у сливочных в атаке мало что получалось. Речь о завершении, так как в первом тайме были и удары с нескольких метров, и срезка защитника «Гранады» в перекладину собственных ворот. Гости же загружала зону стареющего Марселу или пытались проникнуть в штрафную через центр, нагружая серьезной работой Куртуа.

Но если преследующая сливочных «Севилья» накануне не забила даже с пенальти, то команда Карло Анчелотти в сложных ситуациях умеет выжимать результат вполне себе в традициях Зинедина Зидана. На этот раз решающим оказался фирменный дальний удар Асенсио. Этот успех «Реала» точно не сравнить с яркой игрой «Барсы», однако результат все перевешивает, а отрыв Мадрида от второго места вырос до шести очков.

Англия: у «Энфилда» новый любимчик

Кубок Англии. 1/16 финала

«Ливерпуль» — «Кардифф Сити» — 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Диогу Жота, 53, 2:0 — Минамино, 68, 3:0 — Эллиотт, 76, 3:1 — Колуилл, 80.

Вечером красная часть Ливерпуля сосредоточила внимание на противостоянии Салаха и Мане в финале Кубка Африки, а днем команда Юргена Клоппа успешно преодолела очередной кубковый барьер. «Кардифф» справлялся с атаками хозяев весь первый тайм, но в начале второго дрогнул, когда соперник предъявил свои традиционные козыри. Речь о таланте Александра-Арнольда, который после навеса со штрафного сделал 15-й в сезоне ассист, и умении невысокого Диогу Жоты забивать головой.

Еще два прекрасных мгновения «Энфилду» подарили джокеры. Новичок Луис Диас организовал гол Минамино, а лечившийся несколько месяцев Эллиот эффектно пробил с разворота. Правда, за своего нового любимца Диаса болельщики успели испугаться, однако тревога оказалась ложной, так как наступивший ему на колено шипами соперник не нанес колумбийцу серьезной травмы.

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«Ноттингем Форест» — «Лестер» — 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 — Цинкернагель, 23, 2:0 — Джонсон, 24, 3:0 — Уорралл, 32, 3:1 — Ихеаначо, 40, 4:1 — Спенс, 61.

Еще одна игра дня оказалась в центре внимания из-за дикого скандала. Видимо, у одного из фанатов «Лестера» что-то перемкнуло в голове, и он напал на футболистов «Ноттингема», когда те праздновали взятие ворот.

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Болельщика скрутили стюарды, после чего он был передан в руки полиции, которая не зря тревожилась перед игрой восемь лет не пересекавшихся соперников. В результате ряд инцидентов с поклонниками «лис» был зафиксирован до матча на улицах города.

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Впрочем, нельзя обойти стороной и футбол, ведь «Ноттингем» снова показал отличную игру и вслед за «Арсеналом» выбил из турнира действующего обладателя Кубка Англии. Это лишь третий случай в истории, когда команда с таким статусом вылетает в новом розыгрыше после крупного поражения, причем предыдущие фиаско пришлись на давние времена — 1906-й и 1960-й годы.

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Италия: «Ювентус» вытеснил «Аталанту» с четвертого места

Футбол

Италия 2021/2022
Тур 24, 6.02.2022, 14:30

Аталанта1Кальяри2

Состав «Аталанты», в котором не было травмированного Алексея Миранчука, стабилизировался после вспышки коронавируса. Тем не менее, бергамаски проиграли дома аутсайдеру.

К успеху «Кальяри», казалось, не было никаких предпосылок. Даже после удачного отскока на ногу открывшему счет Перейро и удаления голкипера хозяев Муссо казалось, что фаворит обязательно возьмет свое. Эти мысли лишь укрепила красивая комбинация Меле и Сапаты, после которой на добивании равновесие восстановил Паломино. Однако очередная атака хозяев захлебнулась, а встречный выпад с завершением Перейро получился образцовым.

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«Аталанта» — одна из самых непредсказуемых команд в чемпионатах топ-5. С одной стороны, ей нет равных по числу забивавших футболистов (17 человек). С другой — подопечные Джан Пьеро Гасперини неприлично расточительны в домашних матчах. Они не побеждали на родной арене с 30 ноября, набрав в трех последних турах всего одно очко. С такими результатами финишировать в лигочемпионской четверке будет проблематично.

Футбол

Италия 2021/2022
Тур 24, 6.02.2022, 17:00

Венеция0Наполи2

Исход субботнего миланского дерби дал команде Лучано Спаллетти отличную возможность сократить отставание от первого места до минимума, и не побеждавшая с 14 декабря «Венеция» не стала непреодолимым препятствием.

Однако «Наполи» пришлось непросто, и поставить в тупик оборону соперника смог только Осимен. Для нигерийца, который пропустил несколько месяцев из-за перелома костей лица, это первый гол с середины октября. Если быть совсем точным, в Италии не видели точных ударов форварда 112 дней, и теперь в следующем туре «Наполи» в очном споре сразится с «Интером» за лидерство в серии А.

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Футбол

Италия 2021/2022
Тур 24, 6.02.2022, 22:45

Ювентус2Верона0

Запустивший процесс перестройки команды «Ювентус» вышел на игру с двумя новичками — Закарией и Влаховичем, и серб сразу стал любимцем туринских тиффози, эффектно перебросив вратаря после закидушки Дибалы. Так быстро — на 13-й минуте — он не забивал первый гол ни в одной команде, хотя нигде ожидание не затягивалось.

Показательно, что Массимилиано Аллегри нашел место как новому снайперу, так и Морате, выбрав расстановку 4−3−1−2. Идея сработала, а испанец еще и организовал гол Закарии, вспоров оборону идеальной передачей на нового одноклубника. В общем, новые лица — новая жизнь. Или скорее привычная, ведь «Старая синьора» наконец-то вернулась в зону Лиги чемпионов.

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Германия: унижение Дортмунда

Футбол

Германия 2021/2022
Тур 21, 6.02.2022, 17:30

Боруссия Д2Байер5

Как и предполагалось, новичок «Байера» Азмун не попал в заявку на игру. А если бы не травма, в воротах леверкузенцев мог появиться Лунев, так как Градецки сдал положительный тест на коронавирус, и в центральном матче тура играл 23-летний Грилль. А так как мастеров в составе «Боруссии» хватает и в отсутствие Холанна, продержаться «сухим» вратарю удалось совсем недолго.

Однако проблем в игре Дортмунда было несоизмеримо больше, а первый пропущенный хозяевами гол — какое-то безумие. Все началось с обреза Загаду, после чего мяч отлетел в сетку от спешившего на подстраховку Аканджи. И это было только начала кошмара. Гол в контратаке, шикарный штрафной Андриха… Блестяще сыгравший «Байер» никогда не забивал в Дортмунде так много и теперь может задуматься о втором месте.

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Франция: Месси забивает 18 лет

Футбол

Франция 2021/2022
Тур 23, 6.02.2022, 22:45

Лилль1ПСЖ5

Несмотря на уверенное лидерство, давление на парижский суперклуб — постоянная величина. Многочисленные источники продолжают сообщать о хандре с трудом адаптирующегося во Франции Месси, покидающий клуб по окончании сезона Маурисио Почеттино превратился в «хромую утку», а неделя началась с вылета из Кубка Франции. Однако в Лилле для «ПСЖ» все сложилось более, чем успешно, а выронивший мяч после прострела Грбич подарил первый гол Данилу Перейре.

Доннарумма, напротив, несколько раз спас гостей. Но в какой-то момент напряжение у его ворот достигло пика, и остановить удар Ботмана вратарю не удалось. Хотя все в этой атаке сделал исполнивший эффектное соло Бен Арфа, после чего трудно было поверить: 34-летний новичок «Лилля» оставался без работы с мая прошлого года и проводил лишь второй матч за действующих чемпионов Франции.

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Мелькнула мысль, что это номер на зависть Месси. Но до перерыва аргентинец подачей с углового заставил Грбича допустить ошибку на выходе, что обернулось голом Кимпембе, забил сам изящным «черпачком» и со штрафного попал в перекладину. Есть первый гол Месси в 2022 году, и есть яркая победа, а единственной неприятностью стала травма Ди Марии.

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Нидерланды: у Тила дубль в дерби

«Фейеноорд» — «Спарта» — 4:0 (2:0)

Голы: Кокджю, 4. Джаханбакш, 11. Тил, 50, 70.

Для «Фейеноорда», за который уже дебютировал Хендрикс, тур сложился практически идеально. Начиная с субботы, когда с ПСВ случилось невероятное. Команда из Эйндховена, открыв счет, не проигрывала на протяжении 138 матчей Эредивизи, а тут получила в ответ два мяча от АЗ (1:2). И, естественно, роттердамцы не упустили возможность до минимума сократить отставание от второго места, которое даст возможность летом стартовать в отборочных раундах Лиги чемпионов.

Существенный вклад в это внес отличившийся во втором туре подряд Тил. После дубля в дерби Роттердама арендованный у «Спартака» полузащитник с 13 мячами даже возглавил список лучших бомбардиров чемпионата, и это его личный рекорд. Прошлый раз Тил забил двузначное количество мячей (12) в сезоне-2018/19, после чего его и купили красно-белые.

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«Я сказал себе, что не хочу ничего об этом говорить, — ответил Тил на вопрос о своем будущем. — У меня есть работодатели в Москве, и я не хочу, чтобы они слышали что-то, чего они не знают. Я не хочу никого обрадовать или разочаровать. Но сегодня определенно получился отличный матч».

Статистика дня

16 матчей составляет лучшая за одиннадцать лет победная серия «Порту» в чемпионате Португалии.

20 лет 205 дней — средний возраст «Валенсии», которая выставила самый молодой состав для текущего сезона в лигах топ-5.

58 мячей пропустил в 23 турах чемпионата Франции «Бордо». У жиродинцев худшая оборона в ведущих европейских чемпионатах этого сезона.

593 матча провел за «Барселону» Пике. Он повторил результат Карлеса Пуйоля и вышел на пятое место за всю историю клуба.

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