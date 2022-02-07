«Мне стыдно». Овермарс отреагировал на скандальное увольнение из «Аякса»

«Мне стыдно. На прошлой неделе я столкнулся с сообщениями о моём поведении. И как это отразилось на других. К сожалению, я не осознавал, что этим переступаю черту, но в последние дни мне это стало ясно. Я вдруг почувствовал огромное давление. Я прошу прощения. Конечно, для человека в моём положении такое поведение неприемлемо. Теперь я тоже это вижу. Но уже слишком поздно. Я не вижу другого выхода, кроме как покинуть “Аякс”. Это также оказывает серьёзное влияние на мою личную жизнь. Вот почему я прошу всех оставить меня и мою семью в покое», — приводит слова Овермарса пресс-служба «Аякса» на официальном сайте клуба.