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7 февраля, источник: Чемпионат.com

Стало известно, какое прозвище дали Кокорину в «Фиорентине»

Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура в одном из прямых эфиров в соцсетях рассказал о прозвищах некоторых футболистов «фиалок». В частности, итальянец упомянул и прозвище российского нападающего Александра Кокорина.

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Источник: Чемпионат.com

«Терзич — Балканский бразилец. Настасич — Стена. Дункан — Вездесущий. Одриосолу называем Усэйном Болтом. Розати — Решётка. А Кокорин — Бомбардировщик», — приводит слова Бонавентуры La Nazione.

Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.

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