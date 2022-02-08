«Я запирался и пил, стараясь выкинуть все из головы». Как Руни страдал алкоголизмом из-за давления фанатов и прессы
Проблемы коснулись и личной жизни.
Проблемы коснулись и личной жизни.
Накануне экс-звезда «МЮ» Уэйн Руни дал большое интервью газетам The Times и Daily Mail, в котором откровенно рассказал о давлении в раннем возрасте и проблемах в личной жизни. Уже в конце недели на Amazon выходит документальный фильм «Rooney». Картина наверняка раскроет Уэйна с новой стороны, а пока приводим его откровения из свежего интервью.
В 16 лет Уэйн сверкнул в родном «Эвертоне», а спустя два года поехал на Евро-2004 в составе сборной Англии и перешел в «Манчестер Юнайтед». На парня свалилась громадная ответственность и давление со стороны фанатов и прессы. Уже в раннем возрасте он пристрастился к алкоголю, потому что не знал, как можно по-другому наладить порядок в своей голове.
«Ушло немало времени на то, чтобы научиться с этим справляться. Ты словно оказывался в таком положении, в котором тебе некомфортно. Бывали периоды, когда у меня была пара дней без футбола, и я просто запирался где-нибудь и просто пил, стараясь выкинуть все из головы. Люди могут быть в курсе, что я любил порой выпить, но все было намного сложнее. Это то, что творилось у меня в голове», — сказал Руни.
На протяжении карьеры Уэйн постоянно попадал в скандалы, которые сильно влияли на его личную жизнь. Руни несколько раз изменял своей жене Колин, но каждый раз она его прощала, чтобы не разочаровывать детей. Футболист занимался сексом в борделе, заказывал эскортниц и проституток и даже ездил за рулем в нетрезвом виде.
«Я совершил много ошибок. Иногда они попадали в прессу, иногда — нет. Мне было тяжело справляться со всем тем, что было в газетах, а также иметь дело с главным тренером Фергюсоном и со своей семьей», — признает Уэйн.
«Просто все накладывалось: игра за свою страну, за “МЮ”, давление из-за того, что происходило в личной жизни. Когда я рос, у нас было не принято с кем-либо делиться такими вещами, ты должен был сам как-то справляться, а не просить о помощи.
Сейчас люди больше склонны обсуждать такие вещи. Тогда же я не представлял, что зайду в раздевалку и начну говорить о своих чувствах. В итоге ты страдаешь внутренне, а не выпускаешь мысли наружу", — говорит Уэйн.
Уже ближе к концу 00-х Руни удалось побороть не только психологические проблемы, но и алкогольную зависимость. При этом экс-футболист отметил, что все это сказалось на его поздних годах в «МЮ», когда он чувствовал, что не может физически конкурировать с молодыми.
«Когда что-то происходило в моей жизни, это всегда было связано с алкоголем. Ничего дурного не случалось, когда я был трезв. И поэтому мне пришлось решать этот вопрос. Теперь у меня нормальные отношения с алкоголем. Проблем нет. Я временами выпиваю, но не так, как прежде. Все под контролем. Но никогда не было такого момента, когда я считал себя алкоголиком», — уверяет Руни.
Сейчас Уэйн тренирует в Чемпионшипе «Дерби Каунти», который лишили 21 очка за ввод внешнего управления и нарушение финансового фэйр-плей. В зимнее трансферное окно Руни отказал родному «Эвертону», потому что не захотел оставлять нынешний клуб в беде. Узнав о финансовых проблемах «Дерби», Уэйн стал многое оплачивать из своего кармана. Несмотря на жесткие санкции, его команда все равно близка к спасению от вылета в Лигу 1.