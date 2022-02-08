«Вест Хэм» осудил Зума за жесткое обращение с животными

«Мы безоговорочно осуждаем действия нашего игрока в распространенном видео. Мы поговорили с Куртом и будем решать этот вопрос. Но мы хотели бы дать понять, что мы никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными», — приводит заявление клуба The Sun.

Отмечается, что Зума могут привлечь к ответственности за жесткое обращение с животными. Сам же футболист уже принес извинения.

«Приношу извинения тем, кого шокировало это видео. Наши две кошки в порядке и здоровы. Наша семья любит и лелеет их, это был единичный случай, который больше не повторится», — цитирует Зума Sky Sports.