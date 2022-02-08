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10:16 (мск), источник: Sport24

«Вест Хэм» осудил Зума за жесткое обращение с животными

«Вест Хэм» выступил с заявлением касательно защитника клуба Курта Зума. Накануне в сеть попало видео, на котором 27-летний француз бьет ногой свою кошку.

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Источник: AFP 2021

«Мы безоговорочно осуждаем действия нашего игрока в распространенном видео. Мы поговорили с Куртом и будем решать этот вопрос. Но мы хотели бы дать понять, что мы никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными», — приводит заявление клуба The Sun.

Отмечается, что Зума могут привлечь к ответственности за жесткое обращение с животными. Сам же футболист уже принес извинения.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Приношу извинения тем, кого шокировало это видео. Наши две кошки в порядке и здоровы. Наша семья любит и лелеет их, это был единичный случай, который больше не повторится», — цитирует Зума Sky Sports.

Контракт Зума с клубом рассчитан до 2025 года.

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