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07:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду и Зидан могут воссоединиться в «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает Marca со ссылкой на Daily Mirror.

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Источник: Reuters

По данным источника, с большой долей вероятности главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино покинет клуб по окончании сезона, а его место займёт Зидан. Одним из первых запросов французского специалиста будет приобретение Роналду, с которым они вместе работали в «Реале».

Контракт португальца с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 18 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов.

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