Роналду и Зидан могут воссоединиться в «ПСЖ»

По данным источника, с большой долей вероятности главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино покинет клуб по окончании сезона, а его место займёт Зидан. Одним из первых запросов французского специалиста будет приобретение Роналду, с которым они вместе работали в «Реале».