Бывшая надежда «Спартака» прозябает во второй бундеслиге. Почему карьера Антона Митрюшкина пошла под откос?

Академия «Спартака» подготовила много профессиональных футболистов. Но были те, кто выделялся на общем фоне, и один из них — Антон Митрюшкин. Он считался невероятно талантливым голкипером и в 18 лет дебютировал за основу красно-белых. «У Митрюшкина есть все данные, чтобы повторить путь Акинфеева», — заявил однажды экс-гендиректор «Спартака» Сергей Шавло.

Однако пока карьера Антона складывается не слишком удачно. Митрюшкину уже 26 лет, а в воскресенье он дебютировал за свой новый клуб — дрезденское «Динамо» из второй бундеслиги, уже к 18-й минуте пропустив четыре мяча.

Почему же у Митрюшкина не получается реализовать потенциал?

Начало карьеры: победа на юношеском Евро, дебют за «Спартак»

Митрюшкин попал в «Спартак», когда ему было 14 лет. До этого Антон играл за «Ростов». Он выделялся на юношеском уровне, причем не только в России, но и на международной арене. В 2013 году Митрюшкин стал одной из главных звезд чемпионата Европы до 17 лет. В финальном матче против итальянцев голкипер отбил три пенальти и помог сборной России выиграть турнир.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BFAYLR7ost0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя два года Антон вновь продемонстрировал свое мастерство — теперь уже на первенстве Европы среди игроков до 19 лет. Митрюшкин, кстати, был капитаном сборной России на том турнире. Наша команда снова добралась до финала, но уступила в решающей встрече ровесникам из Испании.

К тому моменту Митрюшкин уже успел дебютировать за «Спартак». Антону до сих пор принадлежит клубный рекорд — он является самым молодым вратарем, сыгравшим за красно-белых в чемпионате России (18 лет и один месяц).

Уход из «Спартака» в «Сьон», развитие карьеры в Европе

Несмотря на яркий старт карьеры, Митрюшкину в «Спартаке» не слишком доверяли. Сначала Валерий Карпин, а потом и Мурат Якин предпочитали ему других вратарей.

«По тренировкам чувствовалось, что меня наигрывали, — признался в 2020 году Антон в интервью Sport24. — Никогда не забуду, как помогали Тема Ребров, Серега Песьяков и Андрей Дикань. Мне всегда нравилось, как работает Карпин: все говорил напрямую, жестко, но зато ничего не скрывал. Я никогда не обижался. Наоборот, многие вещи меня подстегивали и закаляли».

К Митрюшкину проявляли интерес европейские клубы. В феврале 2016 года, так и не получив полноценного шанса в «Спартаке», Антон перебрался в швейцарский «Сьон». В общей сложности за основу красно-белых он провел всего четыре матча.

В «Сьоне» Митрюшкин начал бодро: почти сразу стал первым номером и уверенно провел сезон-2016/17, по итогам которого едва не вошел в символическую сборную чемпионата Швейцарии. В ноябре 2016-го стало известно, что за Антоном следят «Зенит» и клубы немецкой бундеслиги. На второй год в «Сьоне» он стал капитаном команды — самым молодым в истории клуба.

Травмы, игровой спад и несостоявшийся переход в «Монако»

Многообещающую карьеру Митрюшкина испортили травмы колена, из-за которых он почти на полтора года выпал из футбола. Были и «кресты», и повреждения мениска.

Возвращение Антона на поле состоялось летом 2019 года. Но действовал он уже не так надежно, как до травм. Случались даже курьезные голы. Митрюшкина вытеснили из основы, а по окончании сезона-2019/20 он покинул «Сьон». С голкипером просто не продлили контракт.

Летом 2020-го Антона пригласили на просмотр в «Монако». В товарищеском матче против «Серкль Брюгге» он отыграл один тайм и выглядел неплохо. Тогда же в клубе сменился тренер — вместо Роберта Морено пришел Нико Ковач. Хорватский специалист хотел проверить Митрюшкина в деле, но россиянин заявил, что «у него нет столько времени».

«У меня есть другие предложения, — сказал Антон Metaratings. — Я не могу заставлять ждать людей и другие команды. Предложений много, из разных лиг. Я принял решение покинуть “Монако”, нужно двигаться дальше». У Митрюшкина были варианты продолжения карьеры как в России, так и в Европе. В частности, интерес к нему проявлял «Монпелье».

Падение во вторую бундеслигу

Почти полгода Митрюшкин находился без клуба. Лишь в конце октября 2020-го он подписал контракт с клубом второй немецкой бундеслиги — «Фортуной» из Дюссельдорфа. Но за первую команду Антон так и не сыграл: на его счету всего девять матчей в составе «Фортуны-2», которая выступает в четвертом дивизионе Германии.

Летом 2021-го Митрюшкин на правах свободного агента перешел в дрезденское «Динамо». Больше половины сезона он провел на скамейке запасных и лишь в воскресенье дебютировал за новую команду.

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Начало вышло катастрофическим: в матче против «Ганзы» Антон пропустил четыре мяча за первые 18 минут. Правда, особой вины Митрюшкина в этом нет — соперники буквально расстреливали его, забивая из убойных позиций. В некоторых моментах россиянин даже выручил «Динамо». По данным SofaScore, Митрюшкин стал лучшим игроком дрезденцев в матче против «Ганзы» (7,7).

В любом случае, Антон семь лет назад вряд ли мог представить, что в 26 будет играть во второй бундеслиге. Его карьера могла сложиться куда лучше, не случись долгого простоя из-за травм. Но время вернуться на высший уровень еще есть.