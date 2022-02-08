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22:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Палмейрас» обыграл «Аль-Ахли» и вышел в финал клубного чемпионата мира

«Палмейрас» победил «Аль-Ахли» (2:0) в матче полуфинала клубного чемпионата мира.

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На 39-й минуте счет открыл Рафаэл Вейга. Дуду на 49-й минуте удвоил преимущество бразильского клуба. На 81-й минуте египетская команда осталась в меньшинстве. С поля был удален Айман Ашраф.

В финале «Палмейрас» сыграет с победителем пары «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — «Челси» (Англия). Матч пройдет 9 февраля.

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