«Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу

Забитыми голами отметились Эдин Джеко (1-я минута) и Алексис Санчес (68). Соперником «Интера» в полуфинале станет победитель встречи между «Миланом» и «Лацио».

«Интер» в третий раз подряд вышел в полуфинал Кубка Италии. Клуб является семикратным обладателем трофея, в последний раз он выигрывал трофей в 2011 году.