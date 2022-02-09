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07:40 (мск), источник: ТАСС

«Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу

ТАСС, 9 февраля. Футбольный клуб «Интер» дома победил «Рому» со счетом 2:0 в четвертьфинале Кубка Италии.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Забитыми голами отметились Эдин Джеко (1-я минута) и Алексис Санчес (68). Соперником «Интера» в полуфинале станет победитель встречи между «Миланом» и «Лацио».

«Интер» в третий раз подряд вышел в полуфинал Кубка Италии. Клуб является семикратным обладателем трофея, в последний раз он выигрывал трофей в 2011 году.

«Интер» занимает первое место в чемпионате Италии, после 23 матчей у команды 53 очка. Следующую игру в первенстве страны клуб проведет 12 февраля в гостях против «Наполи». «Интер» является действующим чемпионом Италии.

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