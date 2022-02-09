Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.02
Бернли
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
8.02
Вест Хэм Юнайтед
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
8.02
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Норвич
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:45
Манчестер Сити
Брентфорд
Все события
Фоторепортажи
16Одиночники откатали короткую программу
16Пекин-2022: лучшие кадры 7 февраля
07:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Криштиану Роналду повторил свою худшую серию без голов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду повторил свою худшую серию без голов, сообщается в «твиттере» Sky Sports Statto.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Напомним, в матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1). Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте. В этой встрече португалец не смог отметиться результативными действиями.

Роналду не может забить на протяжении пяти матчей подряд, что является повторением его худшей серии без голов с 2010 года. Тогда Криштиану играл за «Реал».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 19 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков. «Бёрнли», в свою очередь, остался на последнем месте, записав в свой актив 14 очков.

Читайте также
Бернли
1:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь