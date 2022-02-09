Криштиану Роналду повторил свою худшую серию без голов
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду повторил свою худшую серию без голов, сообщается в «твиттере» Sky Sports Statto.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду повторил свою худшую серию без голов, сообщается в «твиттере» Sky Sports Statto.
Напомним, в матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1). Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте. В этой встрече португалец не смог отметиться результативными действиями.
Роналду не может забить на протяжении пяти матчей подряд, что является повторением его худшей серии без голов с 2010 года. Тогда Криштиану играл за «Реал».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 19 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков. «Бёрнли», в свою очередь, остался на последнем месте, записав в свой актив 14 очков.