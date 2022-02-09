«Он слишком пьян, чтобы войти в бар». За € 117 млн «Ман Сити» купил короля скандалов
Джек Грилиш снова разочаровывает. Но Пеп Гвардиола отреагировал на новое происшествие изящной шуткой.
Джек Грилиш снова разочаровывает. Но Пеп Гвардиола отреагировал на новое происшествие изящной шуткой.
Джек Грилиш ― одно из главных разочарований этого сезона. Летом «Манчестер Сити» оформил трансфер из «Астон Виллы» за € 117,5 млн и превратил его в самого дорогого английского футболиста. Грилиш не оправдывает вложенные деньги: в чемпионате у него скромные 2+2 по «гол+пас» в 16 матчах (в прошлом сезоне было 6+10). Плюс просели ключевые показатели: передачи под удар (2,5 против 3,3), ожидаемые голевые передачи (0,2 против 0,4) и обводки (2,7 против 4,2).
При этом Джек Грилиш регулярно вляпывается в скандалы.
Вечером 6 февраля Джека Грилиша заметили пьяным в центре Манчестера ― полузащитник пытался зайти в бар Albert Scholss, но его не пустила охрана. В компании Грилиша были Рияд Марез и Кайл Уокер, которые были трезвее.
Происходящее заснял житель Манчестера и сразу загрузил видео в TikTok, откуда оно разлетелось по другим соцсетям. Автор подписал видео: «Джеки слишком пьян, чтобы войти в бар». За сутки оригинал собрал почти 1,5 миллиона просмотров.
На видео заметно, что Грилишу трудно передвигаться самостоятельно, поэтому его под руку ведёт незнакомец. На фоне слышны крики: «Джек пьян, ему нельзя внутрь. Посмотрите на него».
«Сити» защищает футболистов, заявив, что этот инцидент произошел до 8 часов вечера, поэтому они не нарушили режим. Плюс клуб отрицает, что Грилиш был пьян. А компания игроков просто отправилась поужинать.
Изящно о ситуации пошутил и Пеп Гвардиола: «Они будут оштрафованы, потому что не пригласили меня».
Для Грилиша это уже третий скандал с начала сезона. В конце декабря папарацци засняли его и Фила Фодена на вечеринке после победы в матче с «Лидсом» (7:0) в 17-го туре Премьер-лиги. На следующую игру Пеп Гвардиола исключил футболистов из заявки: «Я уделяю много внимания поведению на поле и за его пределами. И когда поведение за пределами поля не в порядке, они не будут играть».
А месяцем ранее Грилиш попал на первые полосы местных таблоидов из-за измены. Футболист тайно встречался с 31-летней британской актрисой Эмили Атак на протяжении 1,5 месяца ― даже ночевал у неё. При этом 26-летний англичанин со школы встречается со звездой английского телевидения Сашей Этвуд.
И таких ситуаций в карьере Джека Грилиша куча.
Кирилл Ясюкевич