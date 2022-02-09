Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Лидс
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Норвич
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Брентфорд
00
Футбол. Зарубежный
10.02
Вулверхэмптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
10.02
Ливерпуль
Лестер
Все события
Фоторепортажи
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 6 февраля
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля
21:11 (мск), источник: Sport24

«Сампдория» объявила о переходе Джовинко

«Сампдория» на официальном сайте объявила о переходе в команду нападающего Себастьяна Джовинко. Контракт с 35-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2022 года.

СампдорияЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

Себастьян присоединился к итальянскому клубу на правах свободного агента. Ранее игрок покинул «Аль-Хиляль». До выступления за клуб из Саудовской Аравии Джовинко играл за «Торонто».

Во время загрузки произошла ошибка.

После 24 туров «Сампдория» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.

 Русская модель, на которую запал Тимати, показала, как ей изуродовали лицо: фото
«Хулиганка!» Загитова восхитила фанатов смешным танцем на кровати: видео
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь