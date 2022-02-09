«Сампдория» объявила о переходе Джовинко
«Сампдория» на официальном сайте объявила о переходе в команду нападающего Себастьяна Джовинко. Контракт с 35-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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«Сампдория» на официальном сайте объявила о переходе в команду нападающего Себастьяна Джовинко. Контракт с 35-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Себастьян присоединился к итальянскому клубу на правах свободного агента. Ранее игрок покинул «Аль-Хиляль». До выступления за клуб из Саудовской Аравии Джовинко играл за «Торонто».
После 24 туров «Сампдория» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.