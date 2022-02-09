Шакири перешел из «Лиона» в «Чикаго Файр» за $ 7,5 млн

Трансфер 30-летнего футболиста стал самым дорогим в истории «Чикаго», тем не менее конкретную сумму клуб МЛС не называет. СМИ сообщали о том, что американцы заплатят $ 7,5 млн. Шакири подписал контракт, рассчитанный до конца 2024 года.

Шакири в 16 матчах текущего сезона забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт вингера с «Лионом» истекал в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 8 млн.