Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Лидс
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Норвич
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Брентфорд
00
Футбол. Зарубежный
10.02
Вулверхэмптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
10.02
Ливерпуль
Лестер
Все события
Фоторепортажи
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 6 февраля
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля
21:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» победил «Аль-Хиляль» и вышел в финал клубного чемпионата мира

Английский «Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира.

Челси
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
«Палмейрас» обыграл «Аль-Ахли» и вышел в финал клубного чемпионата мира

В полуфинале международного турнира лондонцы с минимальным счетом победил «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии — 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий Ромелу Лукаку. Это первый гол бельгийца за месяц.

В прошлый раз он забивал в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Честерфилда» (5:1) — эта игра состоялась 8 января. Лукаку не забивал в пяти матчах за «Челси» подряд.

Накануне в первом полуфинале клубного чемпионата мира в ОАЭ бразильский «Палмейрас» обыграли египетский «Аль-Ахли» (2:0).

Клубный ЧМ. ½ финала

«Аль-Хиляль Эр-Рияд» — «Челси» — 0:1 (0:1)

Гол: Лукаку, 32.

«Челси»: Аррисабалага, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Алонсо (Сарр, 87), Рюдигер, Кристенсен, Ковачич, Жоржиньо (Канте, 46), Зиеш (Маунт, 72), Хаверц, Лукаку.

Предупреждение: Ковачич, 81.

Судья: Рамос Паласуэлос (Мексика).

9 февраля. Абу-Даби. Стадион «Мохаммед бин Зайед».

 Российских фигуристов лишат золота в команднике? Что об этом известно
Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь