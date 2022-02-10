«Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону», дважды выходя вперед

Футбол Англия 2021/2022 Тур 24, 9.02.2022, 22:45 Тоттенхэм Хотспур 2 Саутгемптон 3

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 18-й минуте Лукас Моура нашёл в штрафной Пьера-Эмиля Хёйбьерга, тот прострелил вдоль ворот, и Сон Хын Мин уже готов был подправлять мяч в ворота, но его опередил Ян Беднарек, который случайно забил автогол.

Уже на 23-й минуте «Саутгемптон» отыгрался. Ромен Перро перехватил мяч у чужой штрафной, обыгрался со Стюартом Армстронгом и из левой части штрафной выполнил навес на Армандо Брою, который ударом в прыжке из центра штрафной вколотил его в сетку.

На 70-й минуте «Тоттенхэм» забил второй гол. Гарри Кейн в быстрой атаке выполнил передачу направо, на Моуру, Лукас от края штрафной прострелил к вратарской, а там Сон в падении занёс мяч под штангу.

Но на 79-й минуте «Саутгемптон» вновь отыгрался. Джеймсу Уорд-Праусу из правой части штрафной удался прекрасный навес на голову Мохамеду Эльюнусси, который с нескольких метров послал мяч в левый угол.

На 82-й минуте Уорд-Праус получил мяч на правом фланге от Кайла Уолкер-Питерса и выполнил радиоуправляемый навес к воротам, где Че Адамс выиграл борьбу и головой расстрелял ворота.

«Тоттенхэм» (36 очков) занимает седьмое место в таблице АПЛ. «Саутгемптон» (28) — десятое.

В параллельном матче 24-го тура «Норвич» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя — 1:1.

Уже на 1-й минуте Теэму Пукки вывел «Норвич» вперёд, но на 60-й минуте Уилфрид Заха сравнял счёт красивым ударом с линии штрафной.