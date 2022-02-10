Агент прокомментировал интерес «Астаны» к футболисту сборной Армении

«Если коротко — все возможно. Но немного смущает, что “Астана” играет на синтетике, но пока что-то определенное сказать не могу», — отметил известный агент.

Варданян является игроком «Сочи», куда он перешел в январе 2020 года из «Пюника» за 350 тысяч евро. Однако в российском клубе полузащитник не получал игровую практику, сыграв всего один официальный матч в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Варданяна в 300 тысяч евро.