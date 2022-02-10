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18:09 (мск), источник: Vesti.kz

Агент прокомментировал интерес «Астаны» к футболисту сборной Армении

Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника сборной Армении Эрика Варданяна, в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, насколько вероятен трансфер игрока в «Астану».

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«Если коротко — все возможно. Но немного смущает, что “Астана” играет на синтетике, но пока что-то определенное сказать не могу», — отметил известный агент.

Варданян является игроком «Сочи», куда он перешел в январе 2020 года из «Пюника» за 350 тысяч евро. Однако в российском клубе полузащитник не получал игровую практику, сыграв всего один официальный матч в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Варданяна в 300 тысяч евро.

Напомним, что ранее «Астана» подписала вратаря Марко Милошевича, защитников Артема Рахманова, Елдоса Ахметова, Даниила Бескоровайного, Брайана Гарсию, Камо Оганесяна и полузащитника Аслана Дарабаева.

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