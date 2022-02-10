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18:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» сообщил об уходе двух футболистов

Футболисты Раде Дугалич и Небойша Косович покидают «Кайрат», сообщает пресс-служба алматинского клуба.

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Отмечается, что стороны достигли договоренности о расторжении трудовых договоров по обоюдному согласию.

Дугалич присоединился к «Кайрату» в 2019 году и сыграл 95 матчей, в которых отличился 12 голами и отдал две голевые передачи.

Косович находился в составе «желто-черных» с 2019 года, отыграл 72 матча, забил девять голов и сделал девять ассистов.

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