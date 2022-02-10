«Кайрат» сообщил об уходе двух футболистов
Футболисты Раде Дугалич и Небойша Косович покидают «Кайрат», сообщает пресс-служба алматинского клуба.
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Футболисты Раде Дугалич и Небойша Косович покидают «Кайрат», сообщает пресс-служба алматинского клуба.
Отмечается, что стороны достигли договоренности о расторжении трудовых договоров по обоюдному согласию.
Дугалич присоединился к «Кайрату» в 2019 году и сыграл 95 матчей, в которых отличился 12 голами и отдал две голевые передачи.
Косович находился в составе «желто-черных» с 2019 года, отыграл 72 матча, забил девять голов и сделал девять ассистов.