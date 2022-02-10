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21:21 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант КПЛ усилился очередным новичком

Футбольный клуб «Аксу» подписал контракт с российским защитником Исламом Жиловым, сообщает пресс-служба павлодарцев.

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Ислам — воспитанник нальчикского футбола. Выступал за «Кубанскую Корону», нальчикский «Спартак», «Анжи», «Екатеринодар» и «Урожай».

В июле 2019 года перешел в стан петербургского «Зенита-2». В сезоне-2020/21 провел 24 матча в рамках ПФЛ и помог команде завоевать серебряные медали турнира. Последним клубом защитника был «Машук-КМВ» из города Пятигорск.

Ранее были подписаны Жаслан Каиркенов, Дамир Марат, Евгений Кучеренко, Еркебулан Тунгышбаев, Гафуржан Суюмбаев, Али Гаджибеков, Фэйт Обилор.

Напомним, что «Аксу» c первого места вышел в КПЛ-2022, куда также пробился «Махтаарал». Между тем в первую лигу отправились «Кайсар» и «Жетысу». В январе клуб принял новый тренер из Украины.

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