Дебютант КПЛ усилился очередным новичком

В июле 2019 года перешел в стан петербургского «Зенита-2». В сезоне-2020/21 провел 24 матча в рамках ПФЛ и помог команде завоевать серебряные медали турнира. Последним клубом защитника был «Машук-КМВ» из города Пятигорск.

Напомним, что «Аксу» c первого места вышел в КПЛ-2022, куда также пробился «Махтаарал». Между тем в первую лигу отправились «Кайсар» и «Жетысу». В январе клуб принял новый тренер из Украины.