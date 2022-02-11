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01:11 (мск), источник: Sport24

Сын Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» и получил номер отца

Сын нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Криштиану-младший официально стал игроком академии манкунианцев.

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Невеста Роналду Джорджина Родригес опубликовала в инстаграме фотографию с презентации 11-летнего сына португальского футболиста, который держит в руках футболку с 7-м номером. Именно под этим номером за «МЮ» выступает отец Криштианиньо.

Ранее сын Роналду выступал в академи «Ювентуса», но ушел оттуда вслед за своим 37-летним отцом, который летом прошлого года покинул итальянский клуб.

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