Сын Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» и получил номер отца
Сын нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Криштиану-младший официально стал игроком академии манкунианцев.
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Сын нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Криштиану-младший официально стал игроком академии манкунианцев.
Невеста Роналду Джорджина Родригес опубликовала в инстаграме фотографию с презентации 11-летнего сына португальского футболиста, который держит в руках футболку с 7-м номером. Именно под этим номером за «МЮ» выступает отец Криштианиньо.
Ранее сын Роналду выступал в академи «Ювентуса», но ушел оттуда вслед за своим 37-летним отцом, который летом прошлого года покинул итальянский клуб.