«Арсенал» в меньшинстве удержал победу над «Вулверхэмптоном»

Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 25-й минуте после подачи углового забил защитник «канониров» Габриэл с передачи Александра Ляказетта.

На 69-й минуте нападающий лондонцев Габриэл Мартинелли получил две жёлтые карточки в одной атаке и был удалён с поля.

«Арсенал» в 22 матчах чемпионата Англии набрал 39 очков, занимая в турнирной таблице пятое место. У соперников «канониров», находящихся выше, сыграно на один и два матча больше.