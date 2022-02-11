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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» в меньшинстве удержал победу над «Вулверхэмптоном»

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне встречались «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

Арсенал
ВулверхэмптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 25-й минуте после подачи углового забил защитник «канониров» Габриэл с передачи Александра Ляказетта.

На 69-й минуте нападающий лондонцев Габриэл Мартинелли получил две жёлтые карточки в одной атаке и был удалён с поля.

«Арсенал» в 22 матчах чемпионата Англии набрал 39 очков, занимая в турнирной таблице пятое место. У соперников «канониров», находящихся выше, сыграно на один и два матча больше.

«Вулверхэмптон» в 22 встречах АПЛ набрал 34 очка и идёт на восьмой позиции.

Вулверхэмптон
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
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