Футбольной клуб «Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче чемпионата Англии

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко в 23 встречах. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа сыграют против «Бёрнли» на выезде. «Лестер» располагается на 12-й строчке, на его счету 26 очков в 21 матче. Следующую игру команда проведет против «Вест Хэма».