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01:02 (мск), источник: ТАСС

Футбольной клуб «Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 11 февраля. «Ливерпуль» дома победил «Лестер» со счетом 2:0 в матче чемпионата Англии по футболу.

Ливерпуль
ЛестерЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Голами в составе «Ливерпуля» отметился Диогу Жота (34-я и 87-я минуты).

«Ливерпуль» одержал пятую победу подряд во всех турнирах.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко в 23 встречах. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа сыграют против «Бёрнли» на выезде. «Лестер» располагается на 12-й строчке, на его счету 26 очков в 21 матче. Следующую игру команда проведет против «Вест Хэма».

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 1:0
Лестер
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