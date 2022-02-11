Футбольной клуб «Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 11 февраля. «Ливерпуль» дома победил «Лестер» со счетом 2:0 в матче чемпионата Англии по футболу.
Ливерпуль
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ТАСС, 11 февраля. «Ливерпуль» дома победил «Лестер» со счетом 2:0 в матче чемпионата Англии по футболу.
Голами в составе «Ливерпуля» отметился Диогу Жота (34-я и 87-я минуты).
«Ливерпуль» одержал пятую победу подряд во всех турнирах.
«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко в 23 встречах. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа сыграют против «Бёрнли» на выезде. «Лестер» располагается на 12-й строчке, на его счету 26 очков в 21 матче. Следующую игру команда проведет против «Вест Хэма».