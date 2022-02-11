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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» без Черышева ушла от поражения в первом полуфинале Кубка Испании с «Атлетиком»

Завершился первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Атлетик» принимал «Валенсию».

Валенсия
АтлетикЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022
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Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:1.

«Атлетик» открыл счёт в матче на 37-й минуте. Гол в свой актив записал Рауль Гарсия. В середине второго тайма гостям удалось восстановить равенство в счёте после точного удара Уго Дуро. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался на скамейке запасных.

Ответная полуфинальная игра между «Валенсией» и «Атлетиком» состоится 2 марта.

Напомним, в другом полуфинальном матче «Бетис» обыграл «Райо Вальекано» со счётом 2:1. Ответная игра состоится 3 марта.

Действующим победителем турнира является «Барселона», которая в финальном матче 2021 года разгромила «Атлетик» со счётом 4:0.

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