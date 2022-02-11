«Ливерпуль» продолжил погоню за «Манчестер Сити», «Арсеналу» не помешало дикое удаление, Влахович обеспечил огненный полуфинал с «Фиорентиной»

Англия: «Арсенал» не забивал с 1 января

Футбол Англия 2021/2022 Тур 24, 10.02.2022, 22:45 Ливерпуль 2 Лестер 0

Если Садио Мане получил несколько дней, чтобы отпраздновать на родине историческую победу в Кубке Африки, то уступивший в финале Салах сразу вернулся в расположение клуба. «Я говорил с ним, и одна из первых фраз, которые он мне сказал: “Я готов!” — заявил Юрген Клопп и включил египтянина в заявку на игру с “Лестером”.

«Ливерпуль», впрочем, уже привык играть без своих звезд, а главный бомбардир сейчас Диогу Жота. Свой 100-й мяч на клубном уровне португалец забил после углового, преуспев на добивании, когда Шмайхель остановил первый удар ван Дайка. Ну, а Салаху после выхода на замену «Энфилд» устроил овацию. Было бы круто, если бы Мо забил, только его удар пришелся в каркас ворот.

Зато снова отправил мяч в сетку Жота, который с учетом всех турниров отличился уже 17 раз и проводит свой самый результативный сезон в Англии. А «Ливерпуль» никого не подпускает ко второму месту и продолжает преследовать «Манчестер Сити». До «горожан» красным, правда, далеко, зато дома они неуязвимы, пропустив лишь шесть мячей и в седьмой раз сыграв на ноль.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZz2RTcNUnf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вулверхэмптон» — «Арсенал» — 0:1 (0:1)

Футбол Англия 2021/2022 Тур 24, 10.02.2022, 22:45 Вулверхэмптон 0 Арсенал 1

В Англии многие критиковали «Арсенал» за то, что выставив за дверь Обамеянга, клуб так и не подписал нового нападающего. И это были не абстрактные разговоры, потому что с начала года «канониры» забили всего один гол. Случилось это еще 1 января, после чего атака отработала вхолостую четыре матча подряд.

Однако пауза в чемпионате пошла лондонцам на пользу, а в гостях у редко пропускающих «волков» еще и улыбнулась удача. Это голкипер Жозе Са не дотянулся до мяча при розыгрыше углового, столкнувшись при этом с Ляказеттом, а возникшей суматохой воспользовался Габриэл Магальянес. Точка в безголевой серии «Арсенала» была поставлена на отметке 444 минуты.

Дальше требовалось это преимущество отстоять, потому что в составе гостей случилось очередное — четвертое в шести последних матчах — удаление. Наверное, самое глупое, так как Майк Оливер предъявил Габриэлу Мартинелли сразу две желтые карточки. Первую — за то, что потерявший мяч бразилец грубо толкнул рукой вбрасывавшего мяч из аута защитника. Вторую — за срыв продолжившейся атаки.

Микель Артета снова будет негодовать, но хорошо то, что хорошо кончается. Оставшись на шестом месте, «Арсенал» сравнялся по набранным очкам с «МЮ», имея игру в запасе. А отставание от замыкающего лигочемпионскую четверку «Вест Хэма» составляет один балл, однако «молотобойцы» провели на два матча больше.

Италия: кубковые триллеры

Кубок Италии. ¼ финала

«Аталанта» — «Фиорентина» — 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 — Пентек, 9 (с пенальти), 1:1 — Дзаппакоста, 30, 2:1 — Бога, 56, 2:2 — Пентек, 71, 2:3 — Миленкович, 90+3.

В последнем туре серии А обе команды пережили чувствительные удары по самолюбию. Бергамаски сенсационно проиграли дома находящемуся в зоне вылета «Кальяри» (1:2), а флорентийцы в первом матче после потери лучшего снайпера серии А Влаховича шокировали болельщиков разгромом от «Лацио» (0:3). И, как показалось в дебюте, проблемы «Аталанты» оказались глубже.

«Фиалки» повели, заработав пенальти, и команда Джан Пьеро Гасперини еще легко отделалась. Но постепенно хозяева пришли в себя, и на исходе получаса игры Дзаппакоста эффектно закрутил мяч в верхний угол. А дальше «Фиорентине» пришлось демонстрировать характер, который оказался по-настоящему кубковым и помог выиграть самый интригующий и драматичный четвертьфинал.

Для начала гости пропустили от впервые забившего за «Аталанту» Бога. Затем сравняли счет, для чего не сумевшему реализовать второй 11-метровый Пентеку потребовалось добивание. Наконец, на 79-й минуте команда из Флоренции осталась в меньшинстве, а в итоге вышедший цементировать оборону Миленкович на исходе основного времени удивил всех. Серб принял на бедро вылетевший из штрафной мяч и вторым касанием с лета отправил его в дальний угол.

Что в этом эпизоде удивило, так это время, потребовавшееся ВАР для вынесения вердикта. С первого повтора было видно: Торрейра находится за линией офсайда, но в стороне от створа ворот и никак не участвует в эпизоде. Однако судьи «крутили кино» несколько минут, и когда все-таки приняли очевидное решение, арбитр сразу дал финальный свисток. Что касается наших легионеров, то Миранчук не мог помочь «Аталанте» из-за травмы, а Кокорина показали в перерыве, хотя его фамилия отсутствовала в протоколе.

«Ювентус» — «Сассуоло» — 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Дибала, 3, 1:1 — Траоре, 24, 2:1 — Руан, 88 (автогол).

Во втором матче дня все началось предсказуемо — с быстрого гола Дибалы, который в центре штрафной удачно подстроился под отскок. Однако «Сассуоло» устроил «Старой синьоре» приличную нервотрепку. Отыгрался к середине первого тайма, после чего сдерживал атаки хозяев. Некоторые уже отчаялись снова пробить поймавшего кураж голкипера гостей Пеголо, однако в тот момент, когда овертайм казался неизбежным, Влахович закрепил за собой звание нового кумира поклонников «бьянконери».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ0B2t5OUS2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ0B2t5OUS2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ0B2t5OUS2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Серб в одиночку сделал игру, и неважно, что гол по итальянской традиции записали на защитника «Сассуоло» Руана, коснувшись руки которого, мяч изменил направление и завернул в ближний угол. «Юве» добрался до полуфинала в семи из восьми последних розыгрышах Кубка Италии, и впереди у него принципиальное противостояние с «Фиорентиной», которое обещает стать огненным в свете недавнего трансфера Влаховича.

Испания: ничья в пользу «Валенсии»

Кубок Испании. ½ финала. Первый матч

«Атлетик» — «Валенсия» — 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Рауль Гарсия, 37, 1:1 — Дуро, 65.

Удивительный факт для клубов с богатой историей противостояния: регулярно встречаясь в ла лиге, в Кубке Испании «Атлетик» и «Валенсия» не пересекались с финала 1967 года! Тогда «летучие мыши» выиграли свой четвертый трофей, а сегодня команда Хосе Бордаласа сделала важный шаг к девятому кубковому триумфу.

Ничья против своего бывшего тренера Марселино Тораля на «Сан-Мамес», где в предыдущих раундах были повержены «Барселона» и «Реал», сама по себе отличный результат. Да и по игре «Валенсия» смотрелась прилично, хотя для начала грузинскому голкиперу Мамардашвили пришлось капитулировать против ветерана басков Рауля Гарсии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ0Cz7NsTWw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ0Cz7NsTWw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ0Cz7NsTWw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Valencia CF ?? (@valenciacf)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако на ответный гол, который стал результатом добивания проводящего отличный сезон Уго Дуро, гости наиграли. Они даже могли рассчитывать на большее, но на последних минутах в спорной ситуации судья не рискнул назначить пенальти, вынеся предупреждение негодовавшему Дуро. Теперь все решится 2 марта на «Месталье». Возможно, в ответной игре примет участие оставшийся в четверг в запасе Денис Черышев, но «Валенсии» точно не поможет Макси Гомес, получивший красную карточку в перерыве, будучи запасным.

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