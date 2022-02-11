Эриксен об остановке сердца: Я ушел из этого мира на пять минут — до того момента, пока мое сердце не завели снова

«Я ушел из этого мира на пять минут — до того момента, пока мое сердце не завели снова. Я помню абсолютно все за исключением этих пяти минут. Мне потом сказали, что прошло 5 минут. А так, я помню все — как на меня вбросили из аута, как мяч ударился о мое колено. Что произошло дальше — я уже не знаю.



Затем я очнулся, а вокруг меня было много людей, я почувствовал, что кто-то давит мне на грудную клетку, чтобы я вновь задышал. Я открыл глаза и увидел всех этих людей рядом со мной и не понял, что происходило. На тот момент я вообще не представлял, что случилось.



Я думал: “Что-то случилось с моими ногами? Я сломал спину? Могу ли я поднять ногу?” В общем, я просто пытался понять, что случилось. Потом в больнице я услышал, как кто-то сказал: “Как долго он был в отключке?”, а кто-то ответил: “Пять минут”. Вот тогда я впервые услышал, что же произошло», — сказал в интервью BBC Эриксен.