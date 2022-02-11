Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Эльче
Футбол. Зарубежный
10.02
Ливерпуль
Лестер
20
Футбол. Зарубежный
10.02
Вулверхэмптон
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
12.02
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Все события
Фоторепортажи
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 9 февраля
8Олимпиада в Пекине: все чемпионы 10 февраля
11:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эриксен об остановке сердца: Я ушел из этого мира на пять минут — до того момента, пока мое сердце не завели снова

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен поделился воспоминаниями об остановке сердца, которую он пережил в матче Дания — Финляндия на Евро-2020.

Дания
БрентфордЧемпионат Европы: таблица и календарьЧемпионат Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022
Читайте также
Эриксен, переживший сердечный приступ на Евро-2020, возвращается в футбол. Датчанин подписал контракт с «Брентфордом»

«Я ушел из этого мира на пять минут — до того момента, пока мое сердце не завели снова. Я помню абсолютно все за исключением этих пяти минут. Мне потом сказали, что прошло 5 минут. А так, я помню все — как на меня вбросили из аута, как мяч ударился о мое колено. Что произошло дальше — я уже не знаю.

Затем я очнулся, а вокруг меня было много людей, я почувствовал, что кто-то давит мне на грудную клетку, чтобы я вновь задышал. Я открыл глаза и увидел всех этих людей рядом со мной и не понял, что происходило. На тот момент я вообще не представлял, что случилось.

Я думал: “Что-то случилось с моими ногами? Я сломал спину? Могу ли я поднять ногу?” В общем, я просто пытался понять, что случилось. Потом в больнице я услышал, как кто-то сказал: “Как долго он был в отключке?”, а кто-то ответил: “Пять минут”. Вот тогда я впервые услышал, что же произошло», — сказал в интервью BBC Эриксен.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) у 29-летнего датчанина случился сердечный приступ. Позже ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

31 января 2022 года Эриксен подписал контракт с «Брентфордом» до конца сезона-2021/22 с опцией продления еще на один год.
Особняк бывшего президента США, жена — солистка группы «Мираж» и автопарк: как живет Илья Ковальчук
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь