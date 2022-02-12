«ПСЖ» вырвал победу у «Ренна». Мбаппе забил на 3-й добавленной минуте

В начале второго тайма нападающий парижан Кильян Мбаппе открыл счет. Однако после просмотра повтора гол отменили, зафиксировав офсайд. На 93-й минуте Лионель Месси сделал отличную передачу на Мбаппе, который забил мяч и принес команде победу.

Ворота бретонской команды защищал 19-летний турецкий вратарь Доган Алемдар. Для него это была всего пятая игра в чемпионате Франции. Основной вратарь команды Альфред Гомис уехал на Кубок Африки, а резервный, Ромен Сален, получил травму.