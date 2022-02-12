Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.02
ПСЖ
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
11.02
Севилья
Эльче
20
Футбол. Зарубежный
11.02
РБ Лейпциг
Кельн
31
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Сельта
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Болонья
Все события
Фоторепортажи
10Тренировка Камилы Валиевой
12Пекин-2022: лучшие кадры 9 февраля
01:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» вырвал победу у «Ренна». Мбаппе забил на 3-й добавленной минуте

«ПСЖ» выиграл у «Ренна» в матче 24-го тура чемпионата Франции — 1:0. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс».

ПСЖ
РеннЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Читайте также
Голы Месси и Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Лилль»

В начале второго тайма нападающий парижан Кильян Мбаппе открыл счет. Однако после просмотра повтора гол отменили, зафиксировав офсайд. На 93-й минуте Лионель Месси сделал отличную передачу на Мбаппе, который забил мяч и принес команде победу.

Ворота бретонской команды защищал 19-летний турецкий вратарь Доган Алемдар. Для него это была всего пятая игра в чемпионате Франции. Основной вратарь команды Альфред Гомис уехал на Кубок Африки, а резервный, Ромен Сален, получил травму.

«ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице лиги 1. «Ренн» остался на 5-м месте.

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 0:0
Ренн
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь