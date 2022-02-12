Матч «Порту» — «Спортинг» завершился массовой дракой футболистов

В драку были втянуты практически все игроки двух клубов. В итоге, арбитр встречи показал четыре красные карточки. В составе «Порту» были удалены Агустин Маркесин и Пепе. В «Спортинге» красные карточки получили Жоау Пальинь и Бруну Табата.