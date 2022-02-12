«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном». Третий матч кряду счет — 1:1

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в третий раз подряд играет вничью со счётом 1:1. До этого «красные дьяволы» с аналогичным счётом сыграли с «Мидлсбро» в Кубке Англии и с «Бёрнли» в АПЛ.