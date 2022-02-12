Роналду не может забить за «МЮ» шесть матчей — это его худшая серия с 2010-го

37-летний португалец с начала 2022 года не может ни забить, ни отдать голевую передачу — уже шесть матчей. Последний раз он забивал в конце декабря в матче с «Бернли», который «МЮ» выиграл со счетом 3:1.

В последний раз на клубном уровне подобная серия у Роналду была в 2010 году, когда он играл за мадридский «Реал». Нападающему не удалось отличиться в последнем туре Ла Лиги-2009/10 против «Малаги», а в начале следующего сезона Криштиану не смог забить в матчах с «Мальоркой», «Осасуной», «Реал Сосьедадом» и «Аяксом» — в пяти матчах подряд.