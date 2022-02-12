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18:50 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Роналду не может забить за «МЮ» шесть матчей — это его худшая серия с 2010-го

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в 25-м туре Английской Премьер-лиге. Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду попал в стартовый состав, провел весь матч, но не отметился результативными действиями.

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Источник: Reuters
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37-летний португалец с начала 2022 года не может ни забить, ни отдать голевую передачу — уже шесть матчей. Последний раз он забивал в конце декабря в матче с «Бернли», который «МЮ» выиграл со счетом 3:1.

В последний раз на клубном уровне подобная серия у Роналду была в 2010 году, когда он играл за мадридский «Реал». Нападающему не удалось отличиться в последнем туре Ла Лиги-2009/10 против «Малаги», а в начале следующего сезона Криштиану не смог забить в матчах с «Мальоркой», «Осасуной», «Реал Сосьедадом» и «Аяксом» — в пяти матчах подряд.

Во время игры за «Ювентус» у португальца тоже была пятиматчевая безголевая серия — правда, с учетом матчей сборных. В 2018 г. он не забил в двух заключительных матчах Португалии на ЧМ-2018 в России против Ирана и Уругвая, а также в первых трех играх за «Ювентус» против «Кьево», «Лацио» и «Пармы».

Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 1:0
Саутгемптон
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