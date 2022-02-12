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20:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» уступила «Бохуму», несмотря на дубль Левандовского

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Рурштадион» в Бохуме в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» принимал мюнхенскую «Баварию».

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Источник: Reuters
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Хозяева одержали победу — 4:2.

Мюнхенцы на 9-й минуте открыли счёт встречи. Отличился нападающий Роберт Левандовски, ему ассистировал Кингсли Коман. Уже через пять минут нападающий «Бохума» Кристофер Антви-Адджей сравнял счёт, голевой пас оформил Геррит Хольтман.

После этого хозяева успели забить за первый тайм ещё три мяча. На 38-й минуте нападающий Юрген Локадия реализовал 11-метровый в ворота «Баварии». На 40-й минуте после передачи Патрика Остерхаге результативный удар нанёс защитник Кристиан Гамбоа. Через четыре минуты отличился Хольман.

На 75-й минуте Левандовски оформил дубль.

«Бавария» идёт на первом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 52 очка в 22 матчах. «Бохум» (28) — на 11-м месте.

Бохум
4:2
Первый тайм: 4:1
Бавария
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