«Бавария» уступила «Бохуму», несмотря на дубль Левандовского

Мюнхенцы на 9-й минуте открыли счёт встречи. Отличился нападающий Роберт Левандовски, ему ассистировал Кингсли Коман. Уже через пять минут нападающий «Бохума» Кристофер Антви-Адджей сравнял счёт, голевой пас оформил Геррит Хольтман.

После этого хозяева успели забить за первый тайм ещё три мяча. На 38-й минуте нападающий Юрген Локадия реализовал 11-метровый в ворота «Баварии». На 40-й минуте после передачи Патрика Остерхаге результативный удар нанёс защитник Кристиан Гамбоа. Через четыре минуты отличился Хольман.