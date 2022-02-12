Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион
Ницца
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Хетафе
33
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Венеция
12
Футбол. Зарубежный
12.02
Байер
Штутгарт
42
Футбол. Зарубежный
12.02
Норвич
Манчестер Сити
04
Футбол. Зарубежный
12.02
Райо Вальекано
Осасуна
03
Футбол. Зарубежный
12.02
Наполи
Интер
11
Футбол. Зарубежный
12.02
Монпелье
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
12.02
Вильярреал
Реал
00
Футбол. Зарубежный
12.02
Брентфорд
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
12.02
Уотфорд
Брайтон
02
Футбол. Зарубежный
12.02
Эвертон
Лидс
30
Футбол. Зарубежный
12.02
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
02
Футбол. Зарубежный
12.02
Боруссия М
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
12.02
Бохум
Бавария
42
Футбол. Зарубежный
12.02
Гройтер Фюрт
Герта
21
Футбол. Зарубежный
12.02
Фрайбург
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
12.02
Лацио
Болонья
30
Футбол. Зарубежный
12.02
Кадис
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
12.02
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
11
Все события
Фоторепортажи
21Пекин-2022: лучшие кадры 11 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 12 февраля
12 февраля, источник: Чемпионат.com

«Интер» сыграл вничью с «Наполи». Команды занимают 1-е и 2-е место в Серии А

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе в рамках 25-го тура итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Интер».

Наполи
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Дерби Барселоны и два топ-матча в Италии: за чем следить в эти выходные

Встреча завершилась ничьей 1:1.

Счёт в матче на седьмой минуте открыл нападающий хозяев Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти за фол на Викторе Осимхене.

На 47-й минуте боснийский нападающий «Интера» Эдин Джеко счёт сравнял. Больше команды не забивали и завершили матч вничью.

«Интер» набрал 54 очка и продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (53) — второй, но неаполитанцы провели на матч больше.

В следующем матче «Интер» встретится с «Ливерпулем» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Встреча состоится 16 февраля.

«Наполи» 17 февраля предстоит матч с «Барселоной» в 1/16 финала лиги Европы.

Наполи
1:1
Первый тайм: 1:0
Интер
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь