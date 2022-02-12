«Интер» сыграл вничью с «Наполи». Команды занимают 1-е и 2-е место в Серии А

Встреча завершилась ничьей 1:1.

Счёт в матче на седьмой минуте открыл нападающий хозяев Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти за фол на Викторе Осимхене.

На 47-й минуте боснийский нападающий «Интера» Эдин Джеко счёт сравнял. Больше команды не забивали и завершили матч вничью.

«Интер» набрал 54 очка и продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (53) — второй, но неаполитанцы провели на матч больше.

В следующем матче «Интер» встретится с «Ливерпулем» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Встреча состоится 16 февраля.