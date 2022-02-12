«Манчестер Сити» разгромил «Норвич» благодаря хет-трику Стерлинга

Гости одержали победу — 4:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 31-й минуте отличился нападающий Рахим Стерлинг, ему ассистировал Кайл Уолкер. На 48-й минуте полузащитник Филип Фоден упрочил преимущество «горожан».

На 70-й минуте Стерлинг оформил дубль, голевую передачу сделал Рубен Диаш. На 90-й минуте Стерлинг бил пенальти, но не смог реализовать 11-метровый. Тем не менее форвард отличился на добивании и сделал хет-трик.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Андре Марринер. Ему помогали ассистенты Ричард Уэст и Скотт Леджер. Резервный рефери — Тони Харрингтон.