«Манчестер Сити» разгромил «Норвич» благодаря хет-трику Стерлинга
Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Норвич Сити» принимал «Манчестер Сити».
Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Норвич Сити» принимал «Манчестер Сити».
Гости одержали победу — 4:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 31-й минуте отличился нападающий Рахим Стерлинг, ему ассистировал Кайл Уолкер. На 48-й минуте полузащитник Филип Фоден упрочил преимущество «горожан».
На 70-й минуте Стерлинг оформил дубль, голевую передачу сделал Рубен Диаш. На 90-й минуте Стерлинг бил пенальти, но не смог реализовать 11-метровый. Тем не менее форвард отличился на добивании и сделал хет-трик.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Андре Марринер. Ему помогали ассистенты Ричард Уэст и Скотт Леджер. Резервный рефери — Тони Харрингтон.
«Манчестер Сити» набрал 63 очка в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (17) находится на 18-м месте в таблице. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».