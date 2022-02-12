«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале «Палмейрас»
Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл финальный матч клубного чемпионата мира «Челси» — «Палмейрас».
Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл финальный матч клубного чемпионата мира «Челси» — «Палмейрас».
Английский клуб одержал победу — 2:1.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 55-й минуте отличился форвард синих Ромелу Лукаку, ему ассистировал Каллум Хадсон-Одои.
Через девять минут полузащитник «Палмейраса» Рафаэль Вейга реализовал пенальти в ворота «Челси» и сравнял счёт встречи.
Команды не сумели определить победителя в основное время. На 117-й минуте полузащитник «аристократов» Кай Хаверц забил 11-метровый.
На 120+6 минуте защитник бразильцев Гарсия Луан был удалён с поля.
«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира после того, как в ½ финала турнира обыграл «Аль-Хиляль» (1:0). Бразильский «Палмейрас» в полуфинале одержал победу над египетским «Аль-Ахли» (2:0).
Напомним, в прошлом сезоне «Челси» выиграл Лигу чемпионов УЕФА. «Палмейрас» же второй год подряд одержал победу в Кубке Либертадорес.