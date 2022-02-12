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12 февраля, источник: Чемпионат.com

«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале «Палмейрас»

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл финальный матч клубного чемпионата мира «Челси» — «Палмейрас».

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Английский клуб одержал победу — 2:1.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 55-й минуте отличился форвард синих Ромелу Лукаку, ему ассистировал Каллум Хадсон-Одои.

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Через девять минут полузащитник «Палмейраса» Рафаэль Вейга реализовал пенальти в ворота «Челси» и сравнял счёт встречи.

Команды не сумели определить победителя в основное время. На 117-й минуте полузащитник «аристократов» Кай Хаверц забил 11-метровый.

На 120+6 минуте защитник бразильцев Гарсия Луан был удалён с поля.

«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира после того, как в ½ финала турнира обыграл «Аль-Хиляль» (1:0). Бразильский «Палмейрас» в полуфинале одержал победу над египетским «Аль-Ахли» (2:0).

Напомним, в прошлом сезоне «Челси» выиграл Лигу чемпионов УЕФА. «Палмейрас» же второй год подряд одержал победу в Кубке Либертадорес.

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