Роналду не забивает уже шесть матчей, Джеко остановил Спаллетти, Левандовски не спас «Баварию» от позора

Хаверц принес «Челси» еще один титул

«Челси» — «Палмейрас» — 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Лукаку, 55, 1:1 — Вейга, 64 (с пенальти), 2:1 — Хаверц, 117 (с пенальти).

К финалу клубного чемпионата мира на скамейку «Челси» вернулся вылечившийся после коронавируса Томас Тухель. Это важный момент для любой команды. Кому-то это добавляет уверенности не меньше, чем возвращение в ворота непробиваемого Менди, хотя Кепа во время выступлений сенегальца на победном Кубке Африки выглядел великолепно.

Но нельзя сказать, что англичане диктовали на поле свои условия. «Палмейрас» выглядел как минимум не хуже, и работа Абела Феррейры производила сильное впечатление. С октября 2020-го португалец выиграл два Кубка Либертадорес, и субботний финал стал для него восьмым на посту главного тренера бразильского клуба. Больше (10) только у знаменитого Луиза Фелипе Сколари, который на днях назвал своего наследника лучшим тренером за всю историю зелено-белых.

Но в плане управления игрой с Тухелем могут сравниться единицы, и второй тайм «Челси» начал мощно. Не помешала даже потеря замененного еще до перерыва Маунта. А классной подачи Хадсона-Одио оказалось достаточно, чтобы Лукаку открыл счет, легко перепрыгнув чуть растерявшегося Луана. Правда, бразильцы с этим мириться не собирались, и попадание мяча в руку Тиагу Силвы не укрылось от ВАР.

Никогда не мазавший пенальти в составе «Палмейраса» Рафаэл Вейга не дрогнул в 16-й раз, и все началось заново. Это было в какой-то мере историческое событие, ведь южноамериканцы не забивали в финале клубных мундиалей целых 10 лет — с тех пор как перуанец Герреро принес «Коринтианс» победу над «Челси».

И все же вторая попытка синих принесла им прежде не покорявшийся трофей, а развязка наступила в овертайме, когда наносивший акробатический удар Аспиликуэта попал в руку неудачнику вечера Луану. Бразильского защитника еще и удалили в концовке, а второй в матче 11-метровый реализовал Хаверц, который не мог найти себя в «Челси» до прихода Тухеля. Немец оказался игроком для больших матчей. Это он принес лондонцам победу в финале Лиги чемпионов, ассистировал Зиешу в Суперкубке УЕФА, а теперь 22-летний футболист во второй раз вписал свое имя в историю клуба.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ47K-uN1ca/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Англия: Рангник в кризисе, Стерлинг в огне

Футбол Англия 2021/2022 Тур 25, 12.02.2022, 15:30 Манчестер Юнайтед 1 Саутгемптон 1

«МЮ» с его колоссальной популярностью обречен на то, что информационно-эмоциональный фон вокруг клуба может радикально меняться после каждого нового матча. А тут «Красные дьяволы» за пять дней вылетели из Кубка Англии от выступающего в чемпионшипе «Мидлсбро» и не смогли обыграть последнюю команду АПЛ «Бернли». Естественно, британские СМИ не могли упустить такой шанс и раздобыли инсайды о том, что многие футболисты недовольны старомодными тренировками Ральфа Рангника.

Сам же тренер говорит о необходимости приобретения лучшего из возможных форвардов, и в Англии даже утверждают, что в случае прихода на пост главного тренера Маурисио Почеттино «МЮ» снова попытается заполучить Кейна. Но до лета еще далеко, выигрывать нужно здесь и сейчас, а Криштиану Роналду впервые за 13 лет не забивает на протяжении шести матчей. У португальца так и не получилось прервать эту серию, хотя он мог это сделать — не повезло, что уже обыгранного вратаря на ленточке подстраховал полевой игрок.

В целом же «Саутгемптон», в середине недели сенсационно переигравший на выезде «Тоттенхэм», смотрелся не хуже хозяев. И когда Адамс в начале второго тайма ответил на гол Санчо, это не воспринималось как сенсация. Больше того — «святые», несмотря на отмененный из-за офсайда гол Роналду, были даже чуть ближе к победе. Но могли и проиграть, если бы в компенсированное время Фостер не вытащил мертвый мяч после атаки Магуайра. В итоге «МЮ» не побеждает во втором матче подряд, имея преимущество к перерыву, чего не случалось с командой с 1998 года.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 25, 12.02.2022, 20:30 Норвич 0 Манчестер Сити 4

В отличие от «МЮ», у действующего чемпиона, если не считать травмы Грилиша, никаких проблем нет.

В середине недели «Сити» затратил ровно столько сил, сколько требовалось для победы над «Брентфордом», а теперь уверенно набрал три очка в Норвиче.

Голы «горожан» — это не выстраданные вещи. Скорее, стоит говорить об уверенности и легкости, с которой Стерлинг после перевода Уокера закрутил мяч в дальний угол. На последней минуте Ганн потащил пенальти в исполнении форварда, но добивание все же принесло Стерлингу пятый хет-трик в составе «Сити». Это позволило обойти по данному показателю Карлоса Тевеса, но до Серхио Агуэро (12) все еще далеко.

Италия: ничья в пользу «Милана»

Футбол Италия 2021/2022 Тур 25, 12.02.2022, 20:00 Наполи 1 Интер 1

Вторую субботу подряд главный матч в европейском футболе приходится на серию А, и спор за лидерство начался по сценарию «Наполи». Правда, арбитру потребовалась помощь ВАР, чтобы зафиксировать фол Шкриньяра на Осимене. Инсинье ударом с «точки» забил свой 115-й гол за неаполитанскую команду и обошел Диего Марадону. Плюс прервал «сухую» серию «Интера» в гостевых матчах на отметке 440 минут, после чего попаданием в штангу отметился Зелиньски.

Только это был слишком простой сценарий для команды Лучано Спаллетти. Тренеру пришлось менять получившего травму Политано, а пришедшие в себя миланцы стали все чаще угрожать воротам хозяев. До перерыва это не принесло результата, зато в самом начале второго тайма Джеко с подбора вогнал мяч в сетку рикошетом от перекладины. Логичная в целом ничья оказалась в пользу третьей стороны — в воскресенье на первое место в случае домашней победы над «Сампдорией» может выйти «Милан».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ4w0EzI2Is/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ4w0EzI2Is/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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(@inter)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Испания: Эмери притормозил Анчелотти

Футбол Испания 2021/2022 Тур 24, 12.02.2022, 18:15 Вильярреал 0 Реал 0

В своем 100-м матче на посту главного тренера «Реала» Карло Анчелотти явно держал в уме битву с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, поэтому Модрич остался на скамейке запасных. Но «Вильярреал» — совсем не та команда, которую можно обыграть на классе. За первый тайм «подводники» допустили лишь один момент у своих ворот, когда с августа не появлявшийся в старте мадридцев Бэйл не сумел пробить Рульи. И это было не так опасно, как в эпизоде, в котором на помощь Куртуа пришла штанга.

Во втором тайме мадридцы заиграли чуть веселее, и у вратаря «Вильярреала» стало куда больше серьезной работы. В одном эпизоде Рульи перевел в перекладину удар Бэйла. В другом — не позволил отличиться Винисиусу Жуниору. Самое же интересное случилось в компенсированное время. Для начала Куртуа остановил выходившего к воротам Эступиньяна, а потом чудо спасло хозяев, когда перебросивший вратаря Йович попал в перекладину, и тут же добивание Начо на ленточке остановил Орье.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ4cbTUqpRc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ4cbTUqpRc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ4cbTUqpRc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от LaLiga (@laliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это было справедливо, так как поражения Унаи Эмери не заслуживал. А пятая подряд ничья «Королевского клуба» на стадионе «Керамика» в комплекте с пятничной победой «Севильи» означает, что отрыв «Реала» от ближайшего преследователя сократился до четырех очков.

Германия: Леверкузен справляется без Азмуна

Футбол Германия 2021/2022 Тур 22, 12.02.2022, 17:30 Бохум 4 Бавария 2

«Бавария» лишилась перенесшего операцию Нойера, и в перспективе это может серьезно навредить мюнхенцам в Лиге чемпионов. Но, как показала игра в Бохуме, проблемы у команды Юлиана Нагельсманна начались уже сейчас. Когда Левандовски открыл счет, забив свой 25-й мяч в текущем чемпионате Германии, на кошмарный для его команды сценарий даже намека не было.

Первый гол «Бохума» воспринимался как персональная ошибка заявившего о грядущем переходе в дортмундскую «Боруссию» Зюле. Пенальти — как несчастный случай в виде попадания мяча в руку Упамекано. Однако на волне успеха хозяева поймали кураж, а Гамбоа и Хольтманн исполнили такие удары, что у занявшего место в баварских воротах Ульрайха не было ни одного шанса на спасение.

А ведь в первом круге «Бавария» уничтожила выходцев из второй бундеслиги со счетом 7:0. Теперь же чемпион выдал худший с точки зрения пропущенных мячей первый тайм в бундеслиге с 1975 года. Тогда мюнхенцы были унижены «Айнтрахтом» (0:6). Сейчас все закончилось не так печально, но и чудесного преображения гостей не случилось. Они пришли в себя после второго результативного удара Левандовски, который потом еще и попал со штрафного в перекладину, но до этого «Бохум» несколько раз откровенно простил не похожего на себя фаворита. Что это было? Покажет Лига чемпионов.

Футбол Германия 2021/2022 Тур 22, 12.02.2022, 20:30 Байер 4 Штутгарт 2

Пока Азмун не попадает в заявку «Байера», но леверкузенцам достаточно имеющихся ресурсов. С находящимся в зоне вылета «Штутгартом» «аспиринновые» устроили игру в догонялки, но, скорее, это напоминало то, как кот издевается над пойманной мышью. Как только швабы поднимали голову — их тут же ставили на место. На первый успех сравнявшего счет Тиагу Томаша ответ последовал спустя две с небольшим минуты. А когда португалец возродил интригу, «Байер» практически мгновенно ответил издевательской атакой с выводом Шика на беззащитные ворота. Команда Херардо Сеоане снова приблизилась к идущему вторым Дортмунду, и теперь ждет, чем ответит «Боруссия» в воскресном матче с «Унионом». А еще эта встреча важна для Доменико Тедеско, так как осечка берлинцев позволит победившему в пятницу «Лейпцигу» закрепиться в лигочемпионском квартете.

Статистика дня

1-й раз в один день голы за разные команды забили браться-близнецы — Майкл Кин из «Эвертона» и Уилл Кин из «Уигана».

1-м тренером, не сумевшим выиграть в первых пяти матчах во главе «Галатасарая», стал Доменек Торрент. У экс-ассистента Хосепа Гвардиолы 2 ничьих и 3 поражения.

2-м после Штефана Кунца футболистом, забившим с пенальти в четырех командах бундеслиги, стал новичок «Вольфсбурга» Крузе. Ранее он успешно исполнял 11-метровые в составе «Униона», «Вердера» и менхенгладбахской «Боруссии».

31 гол забил в этом сезоне нападающий «Фулхэма» Митрович. Серб уже в феврале повторил лучший результат чемпионшипа в этом столетии, показанный в прошлом турнире нападающим «Брентфорда» Тони.

233 очка набрал за сто матчей на посту главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Это на два балла больше, чем у Зинедина Зидана, но меньше, чем у Жозе Моуринью (241).

336 мячей забили в АПЛ ударами головой футболисты «Эвертона», повторив результат «Манчестер Юнайтед».