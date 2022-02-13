«Атлетико» добыл победу над «Хетафе», пропустив 3 мяча за 12 минут. Дважды — с пенальти
В ночь с 12 на 13 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» принимал «Хетафе».
В ночь с 12 на 13 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» принимал «Хетафе».
Хозяева одержали победу — 4:3.
На 9-й минуте нападающий хозяев Луис Суарес имел возможность вывести свою команду вперёд с пенальти, но не смог реализовать 11-метровый удар.
На 19-й минуте форвард «Атлетико» Анхель Корреа открыл счёт. На 27-й минуте нападающий хозяев Матеус удвоил преимущество «матрасников».
Через три минуты нападающий «Хетафе» Борха Майораль отыграл один мяч, ему ассистировал Якуб Янкто. На 37-й минуте Энес Унал реализовал пенальти в ворота «Атлетико».
Через пять минут Унал второй раз забил «Атлетико» с 11-метрового. В добавленное к первому тайму время Корреа оформил дубль, голевой пас сделал Тома Лемар.
С 58-й минуты «Атлетико» играл в меньшинстве. Красную карточку заработал защитник Фелипе. На 89-й минуте победный мяч забил защитник «Атлетико» Марио Эрмосо, результативную передачу отдал Жоау Феликс.
После 23 сыгранных туров «Атлетико» с 37 очками располагается на 4-м месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» (25) — на 15-м месте в таблице.