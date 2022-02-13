«Атлетико» добыл победу над «Хетафе», пропустив 3 мяча за 12 минут. Дважды — с пенальти

Хозяева одержали победу — 4:3.

На 9-й минуте нападающий хозяев Луис Суарес имел возможность вывести свою команду вперёд с пенальти, но не смог реализовать 11-метровый удар.

На 19-й минуте форвард «Атлетико» Анхель Корреа открыл счёт. На 27-й минуте нападающий хозяев Матеус удвоил преимущество «матрасников».

Через три минуты нападающий «Хетафе» Борха Майораль отыграл один мяч, ему ассистировал Якуб Янкто. На 37-й минуте Энес Унал реализовал пенальти в ворота «Атлетико».

Через пять минут Унал второй раз забил «Атлетико» с 11-метрового. В добавленное к первому тайму время Корреа оформил дубль, голевой пас сделал Тома Лемар.

С 58-й минуты «Атлетико» играл в меньшинстве. Красную карточку заработал защитник Фелипе. На 89-й минуте победный мяч забил защитник «Атлетико» Марио Эрмосо, результативную передачу отдал Жоау Феликс.