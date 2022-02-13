Футболист сборной Казахстана забил первый гол за бельгийский клуб

Защитник отличился в матче 20-го тура первой лиги Бельгии против «Дейнзе». Вороговский вышел в стартовом составе и отличился на 25-й минуте игры. В итоге этот гол казахстанца стал победным для «Моленбека».

После 20 туров «Моленбек», набрав 35 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая на восемь баллов от лидирующего «Вестерло».