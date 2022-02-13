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20:45 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана забил первый гол за бельгийский клуб

Футболист сборной Казахстана Ян Вороговский забил первый гол за свой новый клуб — бельгийский «Моленбек», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
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Защитник отличился в матче 20-го тура первой лиги Бельгии против «Дейнзе». Вороговский вышел в стартовом составе и отличился на 25-й минуте игры. В итоге этот гол казахстанца стал победным для «Моленбека».

После 20 туров «Моленбек», набрав 35 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая на восемь баллов от лидирующего «Вестерло».

Напомним, Вороговский перешел в бельгийский клуб на правах аренды до 30 июня. Его контракт с «Кайратом» рассчитан до 2024 года.

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