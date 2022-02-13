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22:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» усилился футболистом киевского «Динамо»

Полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири продолжит карьеру в «Актобе», сообщает FTR.

Актобе
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Как отмечает источник, Кадири перейдет в казахстанский клуб на правах аренды. По ее условиям «Актобе» будет иметь возможность выкупить легионера из Ганы.

25-летний полузащитник до недавнего времени на правах аренды выступал за одесский «Черноморец». Президент «Динамо» Игорь Суркис отметил, что Кадири — один из немногих игроков киевлян, которого не удалось устроить после аренды.

Ганец, помимо выступлений на родине, а также в «Динамо» и «Черноморце», играл за австрийскую «Аустрию» и российский «Арсенал» (Тула).

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