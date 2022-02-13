«Актобе» усилился футболистом киевского «Динамо»

Как отмечает источник, Кадири перейдет в казахстанский клуб на правах аренды. По ее условиям «Актобе» будет иметь возможность выкупить легионера из Ганы.

25-летний полузащитник до недавнего времени на правах аренды выступал за одесский «Черноморец». Президент «Динамо» Игорь Суркис отметил, что Кадири — один из немногих игроков киевлян, которого не удалось устроить после аренды.